Svi su jedva dočekali da vide šta će sada Kirjos reći o Đokoviću (foto)

Australijski teniser Nik Kirjos kritikovao je postupke Novaka Đokovića nakon što je svetski broj 1 objavio da je pozitivan na korona virus. Pored Novaka, i njegova supruga Jelena je otkrila da je i ona obolela od kovida.

Prayers up to all the players that have contracted Covid – 19. Don’t @ me for anything I’ve done that has been ‘irresponsible’ or classified as ‘stupidity’ – this takes the cake. https://t.co/lVligELgID

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 23, 2020