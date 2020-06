Igrao sa Đokovićem u Beogradu, obećao da ide u samoizolaciju pa snimljen na žurki (video)

Nemački teniser Aleksander Zverev, posle Adrija tura u Beogradu i Zadru, nastavio je sa neodgovornim ponašanjem i po povratku u Nemačku. Trenutno sedmi igrač sveta učestvovao je na turniru tokom kojeg je Grigor Dimitrov zaražen koronavirusom, a potom je još nekoliko igrača, među kojima i Novak Đoković, imalo pozitivan nalaz na kovid 19.

Sascha Zverev six days ago after Adria Tour coronavirus cluster: “I deeply apologize to anyone that I have put at risk…I will proceed to follow self-isolating guidelines…stay safe 🙏.” Sascha Zverev four hours ago: pic.twitter.com/vqBXvYdxkv — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) June 28, 2020

Osim njih, zaraženi su Borna Ćorić i Goran Ivanišević, a ostali su, uprkos negativnim rezultatima, istakli da će se samoizolovati 14 dana.

Među njima je bio i Nemac, koji je „partijao“ i u srpskoj prestonici i u Zadru, zbog čega je doveo u rizik i ljude oko sebe.

„Duboko se izvinjavam svima koje sam doveo u potencijalni rizik igrajući na ovoj turneji. Ispoštovaću da pratim upute doktora koje se tiču samoizolacije. Kao dodatni vid opreza, svi u timu ćemo nastaviti sa testiranjem. Svima koji su pozitivni želim brz oporavak. Ostanite bezbedni“, objavio je nedavno Zverev.

Međutim, nije ostao dosledan i samo šest dana po okončanju Adrija tura, izašao je u jedan nemački klub i provodio se u velikom društvu.

Ove slike ponovo su bacile „reflektore“ na ponašanje igrača tokom pandemije koronavirusa, a jedan od najglasnijih kritičara dešavanja na Balkanu, jeste Nik Kirjos. Australijanac je u više navrata potkačio i Đokovića, a sada je osuo paljbu i po Zverevu.

Nick Kyrgios on Sascha Zverev. *A lot of things* were said. 😶 pic.twitter.com/zWxl9opKjC — José Morgado (@josemorgado) June 29, 2020

„Mnogo kontroverznih stvari se dešava širom sveta, ali ono što upada u oči jeste Saša Zverev. Ponovo, čoveče, ponovo… Kako možeš biti toliko sebičan?“, rekao je Kirjos u klipu objavljeom na Instagramu.

On je nastavio da kritikuje Nemca zbog novog ispada.

„Ako imaš hrabrosti da objaviš ‘tvit’ u kojem navodiš da ćeš se samoizolovati 14 dana i da ćeš se izviniti je*enoj javnosti, barem imaj dostojanstvo da ostaneš 14 dana u izolaciji. Moj bože. Budi sa devojkom 14 dana. To me je razljutilo, ovaj tenis me mnogo ljuti“, dodao je Kirjos.

