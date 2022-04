Lekler: Verstapen i ja smo se mrzeli dok smo se takmičili u kartingu

Vozač Ferarija Šarl Lekler rekao je da su se on i rival iz Red Bula u Formuli 1 Maks Verstapen „u jednom trenutku mrzeli kada su bili mladji“, pošto su bili veliki protivnici u kartingu.

Njihov rivalitet nastavio se i u šampionatu Formule 1, gde je posle tri trke Lekler prvi sa 71 bodom, a Verstapen zauzima šesto mesto sa 25.

„Biće vrlo tesno. Uvek je bilo tesno. U kartingu, bilo je ili on ili ja i zbog toga smo se u jednom trenutku mrzeli, pošto se vrlo često nije sve završavalo na najbolji način“, rekao je Lekler, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Verstapen nije završio dve trke zbog problema sa bolidom, ali su obojica dominirali od početka sezone i očekuje se da će biti glavni konkurenti za titulu.

Holandski vozač je imao niz kontroverznih situacija u prošlogodišnjoj borbi za titulu sa Luisom Hamiltonom iz Mercedesa, ali se ove sezone čisto bori sa Leklerom i obojica su pokazali medjusobno poštovanje.

„U kojim delovima smo jači ili nismo kao vozači – ne znam. Imamo dva vrlo različita stila vožnje. Jednom će jedan da pobedi, a drugog dana drugi, ali svidja mi se to“, naveo je Lekler.

Verstapen je rekao da nije promenio pristup i stil ove sezone.

„Trkam se isto kao i uvek pošto sam to ja. Svako je drugačiji kada se brani i napada, a do sada smo se Šarl i ja dobro trkali pošto znamo gde želimo bolid i koliko mesta je potrebno da ostavimo jedan drugome. To dobro radi za obojicu. I Šarl je agresivan, takodje, a to se jasno može videti. Imamo lepe bitke, ali u njima nema kontakta“, naveo je on.

Naredna, četvrta trka u šampionatu Formule 1 na programu je u nedelju od 15 časova u Italiji, za Veliku nagradu Emilije Romanje.

(Beta)

