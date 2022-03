Lino Červar: Učio sam od srpskih trenera, Piksi napravio čudo

Uprkos tome što je, kako je rekao, često bio osporavan, uspeo je od Novigrada, malogmesta u Istri, da dođe do svetskog vrha, jer je uvek verovao u svoj put.

„Nekada je to izgledalo teško, nekada čak i nemoguće. Često mi se dešavalo da drugi ne veruju u ono što radim. Međutim, najvažnije je bilo da sam ja znao da radim pravu stvar. Suština je da sam ja danas bolji trener nego što sam to bio juče, iako trenutno nemam klub. Mnogo radim, po 10 sati dnevno, stalno učim, želim da vidim šta je iza brda i to je jedini pravi i ispravan način“, istakao je Červar.

Foto: Ivica Veselinov

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.