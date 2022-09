Lutovac: Partizan mora da ima spremnih 18 igrača

BEOGRAD – Fudbaler Partizana Aleksandar Lutovac izjavio je da su „crno-beli“ izašli iz krize rezultata i dodao da se igračima vratilo samopouzdanje.

Partizan je sinoć na svom terenu pobedio lučansku Mladost 6:0 u 11. kolu Superlige Srbije. On je postigao jedan gol na meču sa Lučancima.

„Izuzetno mi je drago što smo izašli iz krize koju smo imali na početku sezone, što se potvrđujemo iz utakmice u utakmicu i što smo počeli da dajemo dosta golova. Sve to malo podseća na prethodnu sezonu, vratilo se samopouzdanje. Drago mi je što sam se vratio, što sam zdrav i što mogu da pomognem stručnom štabu i ekipi, a golovi i asistencije su samo plus na sve što radim i što radimo kao ekipa“, rekao je Lutovac, preneo je danas zvanični sajt Partizana.

On je istakao da Partizan mora uvek da ima 18 spremnih igrača.

„Mi smo Partizan, a Partizan mora da ima spremnih 18 igrača u svakom trenutku i raduje sve nas to što šef i stručni štab mogu da računaju na sve nas i što i oni koji su mlađi postižu golove. To je jedan veliki plus za sve nas, za Partizan. Mi smo svi deca Partizana, tako da nas to raduje“, dodao je Lutovac.

Partizan će u četvrtak na svom terenu igrati sa Nicom u drugom kolu grupe D Lige konferencija protiv Nice.

„To smo hteli na početku sezone – da igramo četvrtak – nedelja i nemamo prava da kažemo da smo umorni. Jedva čekamo tu utakmicu. Hoćemo da se nadigravamo sa svim, da pokažemo svima koliko vredimo i nadam se dobro rezultatu. Pozivam sve navijače da dođu da nas podrže, jer nam stvarno mnogo znači kad su tu“, zaključio je Lutovac.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.