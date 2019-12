M. sestra: Mihajlović je pravi gospodin, njegove reci značile

BOLONJA – Medicinska sestra Karmela Boskarino, koja je pratila tok lečenja srpskog fudbalskog trenera Siniše Mihajlović, rekala je da je on emotivno doživaljavo svaki meč Bolonje koji je pratio iz bolničke sobe.

Treneru Bolonje u julu je dijagnostifikovana leukemija i prethodna četiri meseca proveo je na lečenju u bolnici Sant Orsola u Bolonji, a u petak je održao konferenciju za medije na kojoj je govorio koliko mu znači podrška lekara i medicinskog osoblja, a Karmelu Boskarino apostrofirtao je kao svog „anđela čuvara“.

„Zaista me to dirnulo, Mihajlović je pravi gospodin. Radila sam kada je držao konferenciju i njegove reči značile su i ostalim pacijentima. Mi medicinske sestre pokušavamo da pazimo na pacijente i da budemo iskrene. Na početku je bilo teško pomoći mu da shvati sistuaciju, ali je uradio sve ono što smo mu tražili“, rekala je Boskarino za list Korijere di Bolonja.

Ona je objasnila i kako su izgledali momenti kada je Bolonja igrala utakmice.

„Kada su se igrale utakmice, znali smo da ne treba da mu smetamo. Mogli smo da ga čujemo kako urla iz sobe, ali drugi pacijenti se nisu žalili. Čak i kada je Bolonja gubila, ostali bi pitali kako je Siniša“.

Mihajlović je završio treći ciklus hemoterapije posle presađivanje koštane srži, a medicinska sestra otkrila je i o čemu su sve razgovarali tokom boravka u bolnici.

„Kada se opustio, shvatila sam da je reč o skromnom čoveku, koji ceni male stvari. Upoznala sam čoveka koji strah pretvorio u snagu. Pričali smo o različitim temama kada tokom noći nije mogao da spava. Pričao je o svojoj profesiji, svom poreklu, o ratu.. On je zaista dobra osoba. Možda se tako ponaša jer to zahteva njegova profesija, ali iznutra on je jedna emotivna osoba“, zaključila je Boskarino.

(Tanjug)