Maja Ognjenović: Tužna sam i krivo mi je

TOKIO – Ne mogu da kažem da nije bilo energije, ali mislim da je strah od važnosti zbog same utakimce presudio da na terenu budemo dosta ukočene i stregnute, izjavila je kapitenka odbojkašica Srbije Maja Ognjenović, posle poraza od SAD u polufinalu OIimpijskih igra u Tokiju.

„Bile su smo u grču. Samim tim ne ide ni servis, ne postoje pravci napada koji su postojali. Strah je opravdan, jer kada igraš polufinale, ne moze niko da me ubedi da postoji ekipa koja igra opušteno. Krivo mi je jer smo pričali o Americi i nije to ona Amerika kao što je bila. Na kraju su nas ubedljivo pobedile, da smo uzele set verujem da bi nas vratio u igru. Koliko god da smo bile blizu u tećem setu, takođe sam rekla da to nije to. Bilo je nekako na silu, jurimo ih ceo set, a kad smo bilizu onda malo fali. To opravdavam tim strahom. Sreća, da li je aut ili nije, da smo imale čelendž… Šta bi bilo kada bi bilo… Ja sam tužna i meni je krivo“, rekla je srpskim izveštačima emotivna Maja Ognjenović, koja nije mogla da suzdrrzi suze.

„Ja pamtim Ameriku od pre 10-15 godina, to je bila Amerika za koju se znalo kakva je. Ovo sada je dobra ekipa, kvalitetna, ali nije bila nepobediva. Za tim ostaje žal. Malo nam je falilo, da smo bile 60 posto kao protiv Italijanki, one ne bi imale šanse. Mislim da je Trezić verovao, rekao nam je da nije izgubljeno i ja sam verovala da nije izgubljeno. Hiljadu puta smo pokazali da možemo da stižemo te velike razlike. Bilo je mučenje, one su danas bile dosta dominatnije. Možda je moglo, na kraju nismo uspele“, rekla je Ognjenović.

Korektor Tijana Bošković takođe je emotivno doživela poraz od SAD.

„Svi smo razocarana što nismo u finalu, želja je postojala, ali igra nije bilo na nivou. Sad ne mozezmo ništa da promenimo, na nama je da skupimo svi zajedno i da se potrudimo da donesemo još jednu medalju Srbiji. Želja je stvarno postojala, svi su hteli pobedu, ali nešto nije funkcionislao. Predstoji nam borba za treće mesto. Sigurna sam da ćemo uspeti da se dignemo, mi smo zajedno i u poraz i u pobedi. Potrudićemo se da obraduje naše navijače, iskreno se nadam da ćemo da završimo turnir kako treba“, poručila je Bošković.

(Tanjug)

