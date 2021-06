Maljković: Nećemo menjati naš poznati put

BEOGRAD – Način suočavanja sa pritiskom i poteškoćama do sada je pravilo rezultat ove reprezentacije, nećemo menjati naš dobro poznati put, izjavila je selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković.

Poslednju fazu priprema pred odlazak na Evrobasket, koji će se održati od 17. do 27. juna u Valensiji, košarkšice Srbiej odrađuju u hali „Ranko Žeravica“, a selektorka Maljković u razgovoru sa novinarima ispričala je kako je izgledao dosadašnji tok rada u nesvakidašnjoj situaciji.

„Najponosnija sam što sam uspela da okupim 30 devojaka na pripremama i da još jednom prođemo sve. Specifično je što su one krenule s pripremama od 15. aprila, zajedno sa imom uzeli smo mesec dana svog slobodnog vremena i napravili nešto što je posebno. Gradimo budućnost srpske košarke, što je dosta otežano činjenicom, koju stalno pominjem, a to je nedostatak kvalitetne lige kod nas u zemlji“, rekla je Maljković.

Selektorka Srbije posebno je naglasila najveći problem ženske srpske košarke.

„Reprezentacija trpi strašan problem zbog veoma loše lige, i to ću uvek da pričam. Moja je obaveza da kažem istinu, ali ne kukam. Selektor Španije, sa ligom koja se poslednjih godina digla ciljano zbog domaćinstva EP, ima neuporediv broj mladih mnogo dobrih košarkašica koje igraju i završnice Evrolige i Evrokupa. Naše mlade igračice nemaju ozbiljno iskustvo koje ih čekaju na velikim takmičenjima. Iz te lige, kakva je takva je, htela sam da pronađem najbolje, pa je konačni odabir one najbolje, najspremnije, najpožrtvovanije“, rekala je Maljković.

„Treba uzeti obzir i da smo svih ovih godina, kada je bilo moguće, pozivali i te mlade igračice. Skroro dva meseca radimo sada s njima i videćete da nisu malo napredovale i zato smo hteli da ih toliko dugo zadržimo, da pokažu na terenu šta znaju i da usvoje sve standarde seniorske reprezentacije“.

Nakon Evrobasketa slede Olimpijske igre u Tokiju, od 23. jula do 8. avgusta, a Maljković gleda još dalje u budućnost.

„Nakon OI vrlo brzo će doći novembar kada treba da nastupi potpuno druga reprezentacija Srbije. Zato sam smatrala kako je potrebno da te nove devojke prođu kroz jedno vaspitanje seniorske reprezentacije Srbije, kako se ponaša i na terenu i van njega, i na to sam najponosnija. To smo dobili ovim pripremama, jer više nikad neće doći nespremne, u glavi, i u telu. Ostalo nam je još nekoliko dana do putovanja na EP, sve što se inače radilo i 2019. i pre na jedan način, sad smo imale tri dana u jednom. Dosta smo uradili, spremni smo, postoje određeni detalji i u napadu i u odbrani za poslednju nedelju“.

Svake godine smo imali poteškoće, od raznih povreda, ali ono što je konstantno je taj nedostatak kvalitetne lige, kaže Maljković.

„Oni koji ih imaju u svojim zemljama, poput Španije, Francuske, vrlo jasno će to pokazati na ovom šampionatu jer imaju nepresušan izvor mladih igračica, što mi nemamo bez lige. Zato smo animirali i naše igračice iz Amerike i Australije, čiji su roditelji ranije napustili našu zemlju, da bismo uradili sve što možemo. Procenama se na bavim, moje je da radim zajedno sa saradnicima svaki dan, ne kukamo, već da sve nedostatke, a uvek ih je bilo, prikrijemo požrtvovanim radom i znanjem“.

Od 29 igračica, koliko ih je bilo na samom startu priprema sredinom aprila, broj se najpre sveo na 22, dok ih je pred sam Evrobasket ostalo 14. Među njima je i jedna iz domaće lige Maša Janković.

„Njih 22 su i dalje tu, s tim da imamo grupu od 14 i od osam koje treniraju u pripremi za Tokio, na isti način smo radili i za Rio. Dok mi budemo na EP, jedan tim od njih 10 radiće neprestano da bismo mogli mi njima da se priključimo posle EP. Mlade igračice koje su i dalje tu su Anđela Dugalić, Maša Janković, na treninzima su i Ivana Raca i Jovana Nogić, i još nije određen konačan spisak od 12 ili 14 (zbog kovid protokola) koje će putovati na Evropsko prvenstvo, to ćemo odlučiti narednih dana“, Maljković.

Nesvakidašnje će biti i to što će prvi put reprezentacija imati dva velika takmičenja u mesec dana.

„To je ogroman problem, nama su igračice sa sitnim povredama, Nevena Jovanović i Ana Dabović sada, juče je to bila i Aleksandra Crvendakić, jer su bukvalno, ne bez dana, nego bez sata odmora došle u reprezentaciju. Jovanović i Dabović su pravo iz finala francuske lige stigle na trening. To nam se nikada nije dogodilo, uvek je praksa u ženskoj košarci da imaju barem dve nedelje pauze posle klupske sezone. Zato nam je ovo potpuno nepoznato i stvara probleme, mnogo bi logičnije bilo da je Evropsko prvenstvo posle Olimpijskih igara, tako je i ženskoj odbojci. Ne volim da pričam o kovidu kao problemu, ali imamo dodatno otežanu situaciju koja se prvi put dešava u košarci. Izborili smo se i s tim, i posle EP odmah krećemo pripreme za Tokio“.

Maljković je istakla da ne vaga koje je takmičenje važnije.

„To su svi pitali kada smo krenuli sa pripremama. Niti umem niti želim, niti su one takvi ljudi da se čuvaju za Olimpijske igre, ali da je teško jeste. Nekoliko njih prestaje sa profesionalnim baljenjem sportom, sigurno im je negde u malom mozgu: „Zamilisli povredim se na EP i ne igram na Olimpijskim igrama. To je ljudski, zato je težak raspored u ovoj situaciji. Idemo s tim, pa ćemo da vidimo koja je najspremnija ekipa na EP. I drugi su u istoj situaciji“.

Maljković podseća da je ženska reprezentacija uvek išla težim putem.

„Nikad nismo imali normalne pripreme i prvenstva. Bile su nesvakidašnje situacije. O Jeleninom porođaju i dan danas bruji cela Evropa. I 2012. godine kada smo krenuli… Nikada nije bilo mirno. Sonjin povratak reprezentaciju, njene povrede i ostale stvari… Nije da nismo navikli na otežavajuće okolnosti, ali smo uvek gledali da se izborimo sa tim. Trenerski mi je krivo što je možda trebalo da se sedne s svim trenerima, da se iz trenerskih glava smisli koji je najbioji raspored u ovoj godini zbog zdravlja igrača, sprečavanja povreda… S te strane mi je krivo, što nije neki drugi raspored. Idemo dalje. Mislim da je taj način suočavanja sa pritiskom i poteškoćama do sada pravilo rezultat ove reprezentacije. Nećemo menjati naš dobro poznati put.

Srbija ce na Evrobasketu igrati u grupi sa protiv Italije, Crne Gore i Grčke i braniće bronzanu medalju, osvojenu 2019. godine u Beogradu.

„Francuska je jedva posle produžetka dobila Italiju, billa je izvanredna utkamica. Nov tim, Italija sa novim selektorom. U toj utakmici smo sve videli. Crna Gora je dobila BIH dva puta bez najboljih igračica. Grčka je mlad tim, borben. Uvek su specifične utakmice Srbije i Grčke. Nikog ne bih izdvajala, ali sigurno će nam biti teško protiv svakog. Biće izjednačeno nego prethodnih godina, ako budemo igrali našu igru, ja verujem u ovaj tim. Ako malo iskočimo, nikog ne možemo da dobijemo. Srećna sam što se vraćamo iz Valensije i ulazimo u salu za priprememe za OI“, zaključila je Maljković.

(Tanjug)

