Maljković: Nedelja je novi dan, sve staje u to

BEOGRAD – Selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković, posle poraza od Španije u polufinalu Evropskog prvenstva, rekla je da je njen tim igrao samo jedno poluvreme.

“Definitivno nismo igrali utakmicu 40 minuta, kao protiv Švedske. Znali smo da to treba da uradimo i protiv Španije, čak i bolje s obzirom na kvalitet Španije. Mi to nismo uradili. Sutra je novi dan, to jedino što imam da kažem. Moramo biti fokusirani na sutrašnju utakmicu“, rekla je Maljković novinarima na konferenciji za medije u „Štark areni“.

Srbija od 17.30 igrati protiv Velike Britanije za bronzu, ali Maljković nije želela da pravi poređenje sa Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru, kada je srpskim tim takođe poražen od Španije u polufinalu.

„Ne bih pravila poređenje. Ovo je novi tim, drugačije je. Nije isto Evropsko i Rio. Sutra će biti isto. Četrdeset miunuta košarke, 25 minuta zagrevanja, 40 minuta košarke. Ništa mangično novo nemam da kažem“, rekla je Maljković.

Osvrnula se i na šut u poslednja tri minuta utakmice.

„U košarci morate da pravite blokade. Svaka blokada mora da bude prednost, tako radimo od prvog dana i insistiramo na kvalietu blokada. Ukoliko se desi faul iz blokade, on ide na mene, ja sam odgovorna za njega. Mi u poslednjih nekoliko napada, nismo dali koš, jer smo igrali bez bloka. To može da radi samo po neka igračica i ženske NBA lige, a mi ne možemo. Nismo imali kvalitet bloka i iz tog razloga smatram da nismo realizovali ništa. Samo poneke najbolje igračice sveta mogu na taj način da igraju ‘jedan na pet’ u odlučujućim momentima protiv bilo kog protivnik, a ne protiv ovakve ekipe Španije. Izgrali smo bez blokade“, navela je ona.

Maljković je upitana i da prokomentariše loš procenat šuta za tri poena, jer su naše igračice pogodile samo jednu trojku iz 11 pokušaja.

„Nedovoljan broj skokova u napadu. Znali smo da jako teško može da se desi da ubacimo 14 kao protiv Švedske. Nije mi to iznenđenje, jeste malo, ali mi nije iznenađenje. Zato smo insistirali na skoku u napadu. Teško je da se šuterski dan desi dva puta, ali onda to nadoknadiš skokom u napadu“, kazala je ona.

Prema njenim rečima, u drugom poluvremenu smo još ličili na sebe i borili se, to ne možete da oduzmete mojim igračicama.

„U prvom poluvremenu nismo ništa uradili od tih neophodnih stvari, nismo radili šta je trebalo da radimo. Novi je dan, to je poruka za moje košarkašice. Ostanite na nogama. Budite se, sutra je novi dan. Sve staje u to“, zaključila je Maljković.

(Tanjug)