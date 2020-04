Maljković: Novak i ja zbližavamo Srbe i Hrvate

BEOGRAD – Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) Božidar Maljković izjavio je da zajedno sa Novakom Đokovićem radi na zbližavanju Srba i Hrvata.

„Pre jedno mesec i po dana, Novak je bio u mojoj kancelariji i ja sam mu rekao da smo on i ja u istoj misiji, na što mi je on rekao „Mislite ovo, mi i Hrvati“. Da, na to sam mislio. Radimo na zbližavanju dva naroda, ali uništiše nas na društvenim mrežama. Na to mi je rekao da ga ne zanima šta drugi misle o tome i da je njegovo da kaže što ima u glavi i šta misli da je dobro za sve nas“, rekao je Maljković za Večernji list.

(Tanjug)