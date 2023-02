Mančester siti šalje Alvareza na pozajmicu u Barselonu?

BARSELONA – Fudbaler Mančester sitija i argentinski reprezentativac Žulijan Alvarez mogao bi naredne sezone da igra na pozajmici u Barseloni, prenose španski mediji.

Alvarez (23) je prošle godine stigao u Mančester siti iz River Plate za 20 miliona evra, ali nije dobio zadovoljavajuću minutažu ove sezone u engleskom klubu.

On je u decembru prošle godine sa selekcijom Argentine osvojio titulu na Svetskom prvenstvu u Kataru, a rukovodstvo engleskog kluba je planiralo da Alvarezu produži ugovor i da mu poveća platu. On ima ugovor sa Mančester sitijem do 30. juna 2027. godine.

„Alvarez nema očekivanu ulogu u Mančester sitiju pored Erlinga Halanda zbog čega se ne isključuje mogućnost da na kraju sezone napusti engleski klub kako bi dobio bolju minutažu. Čelnici Mančester sitija obećali su Alvarezu produženje ugovora po završetku Mundijala, ali do dogovora dve strane još nije došlo“, navodi „Mundo deportivo“.

Španski mediji podsećaju da su Barselona i Mančester siti u dobrim odnosima i postoje realne šanse da Argentinac naredne sezone igra na pozajmici u katalonskom klubu.

Alvarez je ove sezone odigrao 30 mečeva za Mančester siti i postigao je 10 golova, ali je uglavnom ulazio u igru sa klupe za rezerve.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.