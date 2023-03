Manćini: Skupo smo platili greške kod kornera i primili dva gola

NAPULJ – Selektor fudbalske reprezentacije Italije Roberto Manćini izjavio je nakon utakmice sa Engleskom da je pred njegovom selekcijom dug put kroz kvalifikacije do Evropskog prvenstva.

Fudbalska reprezentacija Engleske u derbiju prvog kola kvalifikacija za EURO 2024. godine savladala je Italiju u Napulju 2:1.

„Znali smo da je će biti neizvesna utakmica, pogotovo je prvo poluvreme bilo teško, ali skupo smo platili greške kod kornera i primili dva gola. U nastavku meča smo dominirali, pokušali smo da izvučemo bar nerešen rezultat, što mislim da bi bilo fer. Razočaravajuće je što to nismo uspeli, ali ovo je tek početak, do kraja kvalifikacija je dug put. Počeli smo dobro sa visokom presom, što nismo radili kako treba u prvih 45 minuta. Video sam sjajno izdanje u u drugom poluvremenu i to je dobro za budućnost“, izjavio je Manćini.

(Tanjug)

