Marina Maljković: Želele smo da pokažemo ponos

SIDNEJ – Selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković izjavila je da je zadovoljna pobedom protiv Francuske u meču poslednjeg, petog kola grupe B na Svetskom prvenstvu u Australiji.

Srbija je grupnu fazu na SP završila sa tri pobede i dva poraza. Naša selekcija je danas posle velike borbe savladala Francusku 68:62.

„Želele smo da pokažemo ponos, da pokažemo da ovde pravimo ozbiljan tim. To je još jako daleko od toga da je to jedan od najboljih timova u Evropi ili na svetu, ali ide u tom pravcu. Svaki tim koji dolazi iz Srbije, bez obzira na godine ili kvalitet, jednostavno mora da ide na pobedu. Naš posao je da pobedimo. Apsolutno ništa drugo ne vidimo. Naš glavni cilj je da pobeđujemo uvek, bilo da su prijateljske utakmice, ili ovakve koje nemaju veliki rezultatski značaj, jer, ako gradiš takav timski duh, onda to traje, onda je i tim jači. Uvek postoji ta glad za pobedom. Uostalom, kada pokušaš da kalkulišeš, u nekom trenutku ćeš pasti. I tu je kraj priče. Verujem da smo sada pokazali da imamo svetlu budućnost, ali i da ove dve velike pobede i plasman u četvrtfinale, neće učiniti da poletimo. Ključna stvar kod ovog tima je skromnost. Želimo da ostanemo sa obe noge na zemlji i da pokušamo da nešto uradimo u godinama koje dolaze“, izjavila je Maljkovićeva, preneo je zvanični sajt Košarkaškog saveza Srbije (KS S).

Ona je uporedila put, koji je bivša generacija prošla, sa sadašnjom selekcijom Srbije.

„Ne volim da poredim stvari, ali ovo nije bilo isto ni u jednom segmentu. To su dve potpuno drugačije stvari. Tada sam radila u Srbiji, u Partizanu, gde je igralo devet reprezentativki, igrali smo Evrokup, bili smo jak tim koji je bio godinu dana na okupu. A naše glavne igračice, Sonja (Petrović), Ana (Dabović), Jelena (Milovanović), kasnije i Denijel Pejdž, su igrale Evroligu. I tada je bilo teško, jer pre toga nismo uspeli da se kvalifikujemo na EP 2011. Ovaj tim je napravljen od igračica od kojih mnoge od njih, tu mislim na širi spisak, igraju u našem domaćem takmičenju. Nažalost, ne mogu da vam kažem kako izgleda Prvenstvo Srbije. Crvena zvezda pokušava da uradi nešto, ali, iskreno, to nema veze sa ozbiljnom košarkom, tako da kada te devojke dođu na trening reprezentacije, svi se dosta mučimo. One moraju da nauče sve, na terenu i van terena. I zato smo počeli sa radom pre tri meseca, da pokušamo da uradimo nešto“, navela je selektorka Srbije.

Srpske košarkašice su na današnjem meču imale više skokova od Francuskinja.

„Mislim da je ova utakmica protiv Francuske pokazala šta smo to radili prethodna tri meseca. Naravno da su skokovi bili ključ pobede protiv Francuske. To je velika stvar na koju moramo da budemo fokusirani, jer nemamo visinu i to iskustvo. Tako da, imati 44 skoka protiv Francuske… Bravo za devojke!“, rekla je Maljkovićeva.

Srpska reprezentativka Ivon Anderson je na meču protiv Francuske postigla 18 poena.

„Iako smo znale da ova utakmica nema neki poseban uticaj na dalji tok takmičenja, želele smo da pobedimo za sebe, da pokažemo da samo napravile korak dalje u izgradnji tima. Mi ovde gradimo tim i svaka utakmica je sve bolja. Stvarno pokušavamo da uradimo nešto, tako da je i ova utakmica bila do nas, a malo i stvar ponosa. Izašle smo na teren i pokazale da kada uradimo ono što Marina traži od nas, možemo da izgledamo ovako. Važno je sad da zadržimo ovaj momentum za dalje“, izjavila je Anderson.

Srbija će rivala u četvrtfinalu dobiti posle žreba, koji će biti održan po završetku meča Australija – Japan.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.