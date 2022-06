Matić: Fudbalska Srbija ne treba da brine za budućnost

BEOGRAD – Koordinator mlađih selekcija i direktor Instruktorske službe Fudbalskog saveza Srbije (FŠ) Igor Matić izjavio je da očekuje da omladinci Srbije izbore plasman na Svetsko prvenstvo za igrače do 20 godina.

Omladinska selekcija Srbije, igrači do 19 godina, plasirala se na EP, koje će biti održano od 18. juna do prvog jula u Slovačkoj.

„Svima su još sveži utisci posle osvojenog trećeg mesta kadeta na EP u Izraelu, a svedoci smo sada fantastičnog izdanja selekcije U19 i novog, velikog uspeha, plasmana među osam najboljih reprezentacija Evrope u tom uzrastu. Imali su momci veoma zahtevan prvi krug kvalifikacija, a zatim možda i najtežu grupu za prolaz na EP. Samo jedno mesto je bilo rezervisano za plasman, domaćin Holandija, rivali Ukrajina i Norveška. I ostvaren je fenomenalan uspeh, ali ova selekcija pokazaće pravo lice, ogroman talenat koji poseduje, karakter pobednika koji je krasi, i na EP. Imamo visoke ciljeve i verujem da u Slovačkoj možemo da napravimo velike stvari. Direktor Nikola Lazetić i ja smo dugo radili na ovom projektu, praktično godinu i po dana kako smo došli u Savez. Verovali smo u rad, potencijal selekcija, pogotovo U19, kvalitet igrača, rad selektora i desilo se ono čemu smo se potajno nadali. Kadeti su među četiri najbolje reprezentacije u Evropi, omladinci za sada među osam, ali želimo više, jer možemo više. Ostavili smo iza sebe jednu Holandiju, koja je bila domaćin grupe, a plasman nisu izborili Španija, Portugal, Nemačka, Belgija… Zaista smo bili dominantni i zaslužili odlazak u Slovačku. Sve ovo nam daje podstrek da napravimo iskorak i obezbedimo plasman na SP za igrače do 20 godina. Ova generacija to može, rekao bih i da zaslužuje po svemu do sada prikazanom. Srbija ima veoma talentovane igrače, veoma dobru struku, samo im treba pružiti podršku, verovati u njih, biti pozitivan, omogućiti im jedan dobar ambijent i sigurno da fudbalska Srbija onda ne treba da brine za svoju budućnost. Jer sve ove rezultate koje pravimo, u službi su A tima i njegove budućnosti“, rekao je Matić za zvanični sajt FŠ.

Omladince Srbije očekuju dueli sa Izraelom, Engleskom i Austrijom. Pet najboljih selekcija sa EP obezbediće plasman na SP za igrače do 20 godina, koje će naredne godine biti održano u Indoneziji.

„Sada je važno, posle ovog fizičkog i psihičkog napora i pražnjenja, da se ekipa regeneriše i pripremi za start na šampionatu. Izrael je prvi protivnik. Na prvi pogled rival koji možda nema težinu, ali prošli su veoma tešku grupu sa Turskom, Škotskom i Mađarskom. Pojavila im se veoma dobra generacija i nisu slučajno među osam najboljih u Evropi. O Englezima ne treba trošiti reči, a znamo svi da Austrija ima veoma dobre mlađe selekcije. Imamo svoj cilj, znamo šta želimo, znamo koliko možemo i učinićemo sve da ponovo obradujemo naciju. Važno je da ostanemo skromni, da nastavimo naporno da radimo i budemo tim. Onda smo najjači“, izjavio je selektor omladinske reprezentacije Aleksandar Jović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.