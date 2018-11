Matićeva drama u Mančester junajtedu: Bombardovali ste mi zemlju, nema šanse to da nosim

Matićeva drama u Mančester junajtedu: Bombardovali ste mi zemlju, nema šanse to da nosim

Nemanja Matić, reprezentativac Srbije i vezista Mančester junajteda, jedini je fudbaler koji nije hteo da na duelu između „crvenih đavola“ i Bornmuta (2:1) nosi cvet maka, čime bi bila odata počast britanskim vojnicima stradalim u Prvom svetskom ratu, ali i NATO vojnicima.

Matićev postupak izazvao je buru na Ostrvu, mnogi su na društvenim mrežama izrazili bes, dok su u Junajtedu bili zatečeni.

Kako piše „Telegraf“, Matiću su ljudi iz kluba na dres pre početka meča zalepili cvet maka, nakon čega je naš fudbaler u čudu pitao šta je to. Kada su mu rekli da je to znak počasti poginulim britanskim vojnicima, između ostalog i u NATO misijama, on je odbio da ih posluša i da tako izađe na teren.

Matić je bacio cvet maka na pod i rekao:

„Bombardovali ste mi zemlju, nema šanse da ja ovo nosim. Ako treba, spreman sam da odmah napustim klub i Englesku“, saopštio je Matić ljudima iz kluba, a prenosi „Blic“.

Ipak, visoki vezista je i bez cveta maka zaigrao protiv Bornmuta, a da podsetimo, igrači nisu u obavezi da nose ovaj simbol, niti ih Savez kažnjava zbog toga.

(Sputnjik)