Mažić proglašen za najboljeg fudbalskog sudiju u Kini

ŠANGAJ – Srpski fudbalski sudija Milorad Mažić proglašen je za najboljeg arbitra u Kini za 2019. godinu.

Na svečanosti u Šangaju, Mažiću je uručen trofej za najboljeg arbitra i on je prvi stranac koji je dobio to značajno priznanje, preneo je Titan Sport Plus na tviteru.

Ovo je 46. godišnjem Mažiću prva sezona u kojoj sudi u kineskom šampionat, posle izuzetne karijere koju je kao srpski sudija ostvario na evropskoj i svetskoj fudbalskoj sceni.

Priznanje je tim veće jer se našao i ispred poznatog britanskog sudije Marka Klatenburga.

„Čast mi je što sam u ovom društvu. Dolaskom u Kinu u martu sebi sam postavio cilj da budem najbolji. Trudio sam se da uradim posao najbolje što mogu i drago mi je što je kineski savez imenovao mene ispred dvojice domaćih arbitara“, rekao je Mažić.

Srpski sudija je ove sezone sudio na 30 utakmica u kineskom prvenstvu, tri u kupu, dve u drugoj ligi i jednu u baražu.

