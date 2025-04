Medison: Igrači Totenhema potpuno podržavaju trenera Postekoglua

Fudbaler Totenhema Džejms Medison rekao je danas da ekipa potpuno podržava trenera Angea Postekoglua i da i dalje može da učini ovu sezonu posebnom, uspehom u Ligi Evropa.

Totenhem je 16. na tabeli Premijer lige i spekuliše se da bi Postekoglu mogao da napusti klub na kraju sezone, uprkos tome što je ekipa u polufinalu Lige Evropa.

Medison je priznao da je ova sezona razočaravajuća, ali da su priče koje kruđe o treneru „nezdrave“.

„Podržavamo trenera 100 odsto. Mislim da je on sjajan čovek. Imali smo lošu sezonu, posebno u ligi. Bili smo veoma dobri u Evropi, ali je sezona u ligi neprihvatljiva. On je moj menadžer, on je moj trener i mnogo ga poštujem. Narativ da je njegov posao u opasnosti je nešto od čega mi igrači pokušavamo da se sklonimo jer nije zdrav“, rekao je Medison, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

„Znam samo da svakoga dana dolazim na posao i vidim da momci slušaju i primaju poruke o tome kako želi da igramo i da damo sve od sebe za ovaj klub. U zaista smo dobroj poziciji u Evropi, gde i dalje možemo da imamo posebnu sezonu uz njegovo vođstvo. Nastaviću to da radim sve dok on ne ode“, dodao je 28-godišnji fudbaler sredine terena.

Totenhem će u četvrtak od 21 čas u Londonu dočekati Bode Glimt, u prvoj utakmici polufinala Lige Evropa.

U londonskoj ekipi neće biti kapitena Son Hjun Mina zbog problema sa stopalom.

Medison je rekao da će ekipa uživati u izazovu stizanja do prvog evropskog finala još od 2019. godine, kada je Totenhem izgubio u finalu Lige šampiona od Liverpula 0:2.

„Ovo je ogromno. Kada dođete do kraja karijere i osvrnete se, nema mnogo igrača koji su igrali u polufinalima evropskih takmičenja. Možda jednom ili dva puta ako imate sreće. Morate to da iskoristite. Mi smo među četiri najbolja ogromnog takmičenja u Evropi i iskoristićemo to da odigramo sjajan meč u četvrtak, kao i u Bodeu“, rekao je on.

„Imamo zaista posebnu priliku. Bilo je mnogo razgovara o formi i lošoj sezoni, ali imamo priliku da uradimo nešto veoma posebno. Zaradili smo to i zaslužili da budemo tu. To je izazov u kome ćemo uživati“, dodao je Medison.

U drugom polufinalu u četvrtak od 21 čas Atletik Bilbao će dočekati Mančester junajted.

Osvajač Lige Evropa plasiraće se sledeće sezone u Ligu šampiona.

(Beta)

