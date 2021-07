Mekinro „snimio“ reklamu i uništio Federera (video)

Kontroverzna reklama poznatog proizvođača satova sa Rodžerom Federerom izazvala je brojne negativne reakcije, čak i podsmeh i mnogi su u čudu da je Švajcarac uopšte dozvolio da ona bude snimljena i emitovana.

Pored oštrih reakcija mnogih navijača, kako Novaka Đokovića tako i Rafaela Nadala, jedna je stigla i od Džona Mekinroa, koji je doduše još pred meča sa Denisom Šapovalovim govorio o veličini Đokovića i svemu onome što je ostvario tokom svoje karijere.

MUST-WATCH: John McEnroe's antithesis to Rolex's #Perpetual ad campaign attempting to discredit Novak Djokovic's accomplishments just as he catches up to Roger Federer & Rafael Nadal's #20.

WOW 👏🏻 #Wimbledon pic.twitter.com/Ch1fwsbZSx

