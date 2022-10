Menadžerka: Pogba će uskoro zaigrati za Juventus

RIM – Fudbaler Juventusa i francuski reprezentativac Pol Pogba uskoro će se vratiti na teren, otkrila je njegova menadžerka Rafaela Pimenta za italijanski sportski dnevnik „Tutosport“.

„Pogba će uskoro zaigrati za Juventus“, poručila je Pimenta, koja je preuzela upravljanje agencijom od Mine Rajole.

Pimenta je govorila i o povredi kolena Pogbe, koji je operisan početkom septembra.

Juventus je bio u pravu što mu je dao slobodu da sam odluči, jer je u pitanju njegovo koleno. Niti je on doktor, niti sam ja. Čuli smo mišljenja mnogih specijalista, većina je preporučila operaciju, neki konzervativnu terapiju. Naravno, kada želiš da izbegneš operaciju selektivno biraš, slušaš one koji ti preporučuju konzervativnu terapiju. Pogba je probao i nije prošlo dobro. Ali on je samo hteo što pre na teren. Srećom, sve je gotovo. Brzo će se vratiti na teren za svoj Juventus“, izjavila je menadžerka fudbalera Juventusa.

Pogba, koji se ovog leta vratio u Juventus posle šest godina u Mančester junajtedu, još nije odigrao nijedan zvaničan meč za klub iz Torina u novoj sezoni. Italijanski mediji navode da bi francuski fudbaler mogao da se vrati timskim treninzima ove nedelje.

(Tanjug)

