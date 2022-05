Mesi: Benzema je zaslužio „Zlatnu loptu“

BUENOS AJRES – Fudbaler Pari Sen Žermena Lionel Mesi izjavio je da bi napadač Reala Karim Benzema trebalo da osvoji „Zlatnu loptu“, koja se dodeljuje najboljem igraču sveta, prenose argentinski mediji.

Benzema je sa Realom osvojio Ligu šampiona i špansko prvenstvo.

Mesi je za argentinsku televiziju „Tik sports“ govorio o Zlatnoj lopti, odlasku iz Barselone, Pari Sen Žermenu.

„Benzema zaslužuje Zlatnu loptu i nemam ni najmanju dilemu oko toga. Osvojio je Ligu šampiona i La ligu, imao je spektakularnu sezonu i bio je ključni čovek na svakoj utakmici nokaut faze Lige šampiona. Ubeđen sam da će osvojiti Zlatnu loptu“, poručio je Mesi.

On je prošle godine sa Argentinom osvojio Kopa Ameriku.

„Osvojili smo Kopa Ameriku posle toliko godina čekanja. Bilo je to leto potpune sreće. Mislio sam da će sve ostati isto, a onda se u Barseloni desilo to što se desilo. Za mene je to bila teška promena“, priznao je Mesi.

Argentinski fudbaler je istakao da mu nije bilo lako da napusti Barselonu.

„U Barseloni sam imao sve. Došao sam tamo kao dete. Bilo mi je prelepo i nisam imao u planu da nešto menjam…Srećom, deca su se brzo adaptirala u Parizu. Supruzi i meni je išlo teže. Plakali smo prvog dana kada su deca krenula u školu. Moram sam da se naviknem na mnogo toga novog. Došao sam na mesto gde je stil igre drugačiji nego u Barseloni. Tamo sam neke igrače znao ceo život“, naveo je fudbaler Pari Sen Žermena.

Mesi je istakao da mu nisu prijali zvižduci navijača pariskog kluba.

„Nije mi bilo lako ove godine u Parizu, nisam uživao u fudbalu koliko sam mogao, ali uveren sam će se to promeniti. Ta ljutnja navijača mi je neshvatljiva. Nije prvi put da je ekipa ispala iz Lige šampiona i zbog toga ne razumem zvižduke“, rekao je Mesi.

On će sa reprezentacijom Argentine igrati na Svetskom prvenstvu u Kataru.

„Imamo tim koji može da pobedi svakoga, ali to ne znači da smo favoriti. Želim taj trofej zbog sebe, ekipe, zemlje Argentine. Šta će da bude posle toga, ne znam. Razmisliću i videćemo šta dalje. Nisam ni razmišljao o odlasku iz Barselone, a onda se i to desilo. U fudbalu se stvari brzo menjaju“, zaključio je Mesi.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.