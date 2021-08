Mesi plakao na oproštaju od Barselone: Želeo sam da ostanem

Argentinski fudbaler Lionel Mesi rekao je danas da je želeo da ostane u Barseloni i da se nada da će se za nekoliko godina vratiti u klub kako bi mu pomogao da postane najveći na svetu.

„Bili smo kod kuće, mislili smo da ćemo ostati u Barseloni… To smo želeli. Danas, moram da se oprostim. Nisam spreman za ovo“, rekao je Mesi na konferenciji za novinare.

Mesi je na stadionu Kamp Nou održao oproštajnu konferenciju za novinare povodom iznenadnog odlaska iz Barselone. On je to teško podneo, plakao je i u više navrata je rekao da je želeo da produži ugovor sa klubom.

„Nisam želeo da napustim ovaj klub, ovo je klub koji volim. Ovde sam od 13. godine. Posle 21 godine odlazim sa mojom suprugom i troje male katalonsko-argentinske dece i ne mogu sve da vam kažem. Za nekoliko godina želimo da se vratimo, pošto je ovo moj dom. Zahvalan sam saigračima, bivšim saigračima, svima koji su bili uz mene“, rekao je Mesi, preneo je Skaj.

Mesijev ugovor istekao je 30. juna i pregovarao je sa upravom o novom ugovoru. Dogovor je postignut, ali je realizaciju sprečila španska liga Primera pošto se klub ne bi pridržavao propisa o ograničenju plata.

„Mnogo poštujem ovaj klub. Mnogo lepih stvari se dogodilo, takodje i neke loše, koje su mi pomogle da sazrim i napredujem i postanem osoba kakva sam danas. Dao sam sve za ovaj dres od prvog do poslednjeg dana. Istina je da odlazim… Voleo bih da sam mogao da odem na drugačiji način. Nikada nisam zamišljao da će ovako biti. Nisam mislio da ću morati da se oprostim“, naveo je Mesi koji je dobio dug aplauz prisutnih u konferencijskoj sali.

„Zamišljao sam da će to biti na terenu, uz navijače. Igrali smo bez njih i bilo je teško kada ih nismo čuli na utakmicama. A sada moram da odem a da ih nisam video godinu i po dana. Nadam se da ću se jednog dana vratiti i biti deo ovog kuba na neki način, kako bih mu pomogao da postane najbolji na svetu“, dodao je 34-godišnji Argentinac.

On je rekao i da je pristao na smanjenje plate samo da bi ostao u Barseloni.

„Ponudio sam da mi smanje platu za 50 odsto i nisu mi tražili ništa više. Vest da sam tražio veću platu za 30 odsto je lažna. Uradio sam sve što je bilo moguće i nije uspelo. Mnoge stvari koje su se pričale nisu istinite“, naveo je Mesi.

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena želeo je prošle godine na ode iz kluba, nezadovoljan radom tadašnje uprave, ali je njegov odlazak sprečen i ostao je još godinu dana na Kamp Nou.

Upitan šta se dogodilo, pošto je dogovor postignut, Mesi je rekao da je on uradio sve što je mogao.

„To je ono što je (predsednik kluba Djoan) Laporta govorio do poslednjeg minuta. Onda se sa ligom dogodilo ono što se dogodilo. Šta reći više od toga? Uradio sam sve što je moguće za klub, za Laportu. Uradio sam sve jer sam želeo da ostanem. Prošle godine nisam želeo i to sam rekao. Ove godine sam želeo da ostanem, ali nisam mogao“, naveo je Mesi.

„Mnogo stvari mi je prošlo kroz glavu. Moramo da promenimo sve. Biće teška promena, posebno za moju porodicu, pošto smo mislili da ćemo ostati ovde. Ali to moramo da prihvatimo i da nastavimo dalje. Želim da ljudi znaju da sam dres Barselone nosio ponizan i sa mnogo poštovanja. Zahvalan sam na karijeri koju sam imao, titulama koje sam osvojio, ali i porazima koji su mi pomogli da učim i da sazrim. Imam mnogo uspomena i one su sve dobre“, dodao je on.

On je odbacio navode da je navijačima davao lažnu nadu da će ostati.

„Uradio sam sve što je moguće. Čuo sam šta se pričalo, da nisam želeo da ostane, ali to nije istina“, dodao je on.

Mediji su spekulisali da će Mesi otići u Pari Sen Žermen, ali je on rekao da još ništa nije odlučio. On je naveo da je pariski klub „jedna od mogućnosti“.

„Ništa se nisam dogovorio. Ima mnogo zainteresovanih klubova. Za sada ništa nije rešeno. Razgovaramo o mnogim stvarima. Planiram da igram sve dok moje telo to može da izdrži“, dodao je on.

Mesi je upitan i kako će Barselona da nastavi bez njega.

„Barselona je jedan od najboljih klubova na svetu. Ima sjajan sastav. Mnogo igrača će doći i otići, a klub je mnogo više od jedne osobe. Ljudi će se navići, na početku će biti čudno, ali navići će se. Barselona ima sjajne igrače, sjajnu ekipu i biće im lako“, rekao je Mesi.

Osvajač šest Zlatnih lopti Mesi je od 1. jula slobodan igrač. On je celu karijeru proveo u Barseloni, gde je došao kao 13-godišnjak. Za katalonski klub odigrao je 778 utakmica, postigao 672 gola i osvojio 34 trofeja.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.