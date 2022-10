Milenković: Borile smo se od prvog do poslednjeg poena

GLJIVICE – Srpska odbojkašica Bojana Milenković izjavila je da je presrećna plasmanom u finale Svetskog prvenstva, koje se igra u Poljskoj i Holandiji.

Srbija je sinoć u poljskim Gljivicama savladala u polufinalu selekciju SAD 3:1, po setovima 25:21, 25:20, 17:25 i 25:23, posle 97 minuta igre.

„Još nismo svesne šta smo uradile. Bila je to teška utakmica. Borile smo se od prvog do poslednjeg poena. Zato smo mi Srbija, zato što nikada ne klonemo duhom. U trećem setu je došlo do pada koncentracije, ali smo sve to ispravile u četvrtom. Spremićemo se dobro za finale“, izjavila je Milenkovićeva, preneo je Odbojkaški savez Srbije.

Srpska odbojkašica Bojana Drča je rekla da je naša selekcija zasluženo u finalu SP.

„Sjajna pobeda, bez obzira što smo se malo opustile posle drugog seta. Pokazale smo da imamo karakter i da smo zaslužile da igramo finale. Držale smo se zajedno, igrale smo jedna za drugu i borile se za ovo finale. Moja specijalna želja je da uzmemo zlato“, dodala je Drča.

Srbija će u subotu u finalu igrati sa pobednikom duela između Brazila i Italije, koji je na programu večeras od 20 sati.

„Mislim da je teško naći reči posle jedne utakmice sa SAD. Sa njima je uvek teško. Ovog puta smo pokazale ko smo i šta smo. Uspeli smo da ih slomimo i da pobedimo. Mislim da je svaka od nas spremna da pomogne i da da sve od sebe na ovom turniru, koji se igra jako dugo. Nije toliko važno ko će nam biti u finalu, jer da bi se postao svetski šampion moraju svi timovi da se pobede. U finalu ćemo igrati sa istom željom i žarom“, navela je Mina Popović.

Finale će biti odigrano u subotu od 20 sati u holandskom Apeldornu.

(Tanjug)

