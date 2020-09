Miletić napustio Partizan, karijeru nastavlja u S. Arabiji

BEOGRAD – Fudbaler Partizana Nemanja Miletić posle tri godine napušta Humsku i karijeru će nastaviti u klubu Al Raed iz Saudijske Arabije.

On je u Partizan došao iz belgijskog Vasterloa 2017.godine i odlazi nakon 162 utakmice, devet golova i dva trofeja u Kupu Srbije.

„Svaki igrač u jednom trenutku poželi da nastavi i osveži svoju karijeru i ode u drugi klub, a kada taj dan dođe onda mu se vrate sve najlepše uspomene, zaboravi sve nedaće i probleme i razumno bude veoma teško. Već nekoliko sezona, posebno posle dobrih partija u Ligi Evrope postojalo je interesovanje za nastavak karijere i iz Francuske i drugih zemalja, ali tada sam bio potreban Partizanu i uvek je ta moja ljubav prema klubu bila prioritet“, izjavio je Miletić za klupski sajt.

Kako navodi, ne može da ne kaže da je u Partizanu uživao.

„Doneo mi je sve najlepše, pobede, grupnu fazu Ligu Evrope, sjajne evropske utakmice, pobede u derbijima. Iz Partizana sam upisao i dobio poziv za nacionalnu selekciju i sve to zajedno govori o tome kako smo radili i šta je Partizan kao institucija. Ostala je velika žal za titulom, to je jedino što mi je uvek, a i svima rak rana, ali sam siguran da će moji saigrači trofej vratiti u Humsku i da ću se sa njima radovati na terenu. Za desetak dana odlazim u Arabiju gde počinjem svoj novi životni ciklus. Saigračima, svim zaposlenima u Humskoj i na Teleoptiku, svim navijačima poručujem da budu uz Partizan! Svi mi odlazimo i dolazimo, ali naš Partizan je iznad svih. Momci, sa vama do titule“, poručio je 29-godišnji fudbaler.

(Tanjug)

