Milojević: Goleada za navijače, uveličali smo rođendan Crvene zvezde

BEOGRAD – Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević izjavio je večeras da je zadovoljan ubedljivom pobedom protiv Novog Pazara u 26. kolu Superlige Srbije.

„Crveno-beli“ su ranije danas savladali Novi Pazar rezultatom 5:1 pred 17.843 navijača.

„Novi Pazar je organizovana ekipa i znaju šta rade, a mi smo imali prostora da damo šansu igračima koji nisu puno nastupali i osetilo se to što se tiče meč forme, jer nismo uigrani u tom sastavu i formaciji, i uz to smo primili nesrećan gol. Međutim, nismo paničili, niti bili frustrirani, već nastavili da kontrolišemo dešavanja na terenu i kad god slomimo protivnika bude lakše. Nekad treba 15, nekad 90 minuta, ali to je draž fudbala. Drago mi je zbog navijača što smo postigli pet pogodaka i uveličali rođendan“, rekao je Milojević, prenosi zvanični sajt Crvene zvezde.

On je pohvalio napadače Crvene zvezde Marka Rakonjca i Aleksandra Pešića.

„Znači napadaču kada postiže golove, ali neću ni Pešića da zaboravim, jer radi za ekipu i upisao bi se u strelce da je ostao na terenu do kraja meča, ali je puno igrao i hteli smo da ga odmorimo. Imamo dva raspoložena špica i to je godinama bio kvalitet, da igrači s klupe koji uđu u igru postižu golove, poput Pavkova i Ohija. Konkurencija je velika, ali to su slatke muke“, dodao je trener Crvene zvezde.

Milojević je istakao da se nada da će Crvena zvezda imati veliku podršku navijača i na narednim utakmicama.

„Momci zaslužuju ovakvu posetu na svakoj utakmici. Imamo još dva meča do plej-ofa i nadam se da će navijači u još većem broju doći na te dve utakmice“, zaključio je Milojević.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.