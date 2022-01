Milojević: Imam divan posao, uživam u NBA ligi

BEOGRAD – Posle nekoliko meseci provedenih u NBA ligi, mogu da kažem da imam divan posao i da uživam“, rekao je za sajt Mege, bivši trener ovog kluba, sada član stručnog štaba Golden Stejt Voriorsa Dejan Milojević.

On je naglasio da su ambicije Voriorsa u ovoj sezoni šampionske, ali i da je o tome još rano govoriti.

„Prvenstveni plan nam je da ostanemo zdravi i da nam se vrate povređeni igrači. Klej Tompson će uskoro biti na terenu, a malo malo posle njega i Džejms Vajzmen. Nadam se da ćemo biti zdravi i verujemo da ova ekipa može mnogo toga da uradi. Da li će to biti titula, videćemo. NBA je najjača liga na svetu i svako svakog može da pobedi. Zato uopšte ne treba gledati previše unapred već ići samo korak po korak, izjavio je Milojević.

O saradnji sa prvim trenerom Stivom Kerom, nekadašnjim saigračem Majkla Džordana u legendarnoj generaciji Bulsa i prema pisanju američkih medija novim trenerom selekcije SAD, Milojević kaže: „Izuzetan čovek i vrhunski trener. Čast mi je što sam u njegovom stručnom štabu i što sam u prilici da mu pomažem“.

Prva zvezda Voriorsa Stef Kari, ove sezone ušao je u istoriji NBA lige kao najbolji trojkaš.

„On je jedan od najboljih igrača u istoriji lige i verovatno najbolji šuter svih vremena. Pored toga je i sjajan čovek i uživanje je sarađivati sa njim. Neverovatno je koliko je fokusiran. Stalno želi da se takmiči, konstantno sebi postavlja nove ciljeve, tako da svi rezultati koje postiže nisu slučajni“.

Period adaptacije u novom klubu i novom sistemu rada za Milojevića je bio lakši uz poznato lice – Nemanju Bjelicu, koji u ovoj sezoni pojačao redove Voriorsa.

„Mislim da je Beli našao pravi klub za sebe u NBA ligi. Golden Stejt je ekipa koja voli da igra nesebično, da igra sa pasom više. Prvi smo po broju dodavanja i asistencija u NBA ligi i to je ono što on voli. Sa pozicije pet, na kojoj faktički igra, on je praktično plejmejker. Vrhunski je i šuter, tako da pravi mnogo problema protivnicima. Osim toga, baš mi je drago da smo zajedno, da se družimo i da uživamo u uspesima Golden Stejta“.

Zanimljivo je da kada je 2009. godine završavao bogatu igračku karijeru, Milojević nije ni pomišljao da će se baviti trenerskim poslom.

Po sopstvenom priznanju, u tom trenutku trenerski poziv ga nije ni najmanje privlačio, pa je zato i preuzeo funkciju sportskog direktora Mege, ali…

„Desio se splet neobičnih okolnosti da je tadašnji šef stručnog štaba Mege Vlada Vukoičić idobio poziv da bude pomoćni trener u reprezentaciji. Njegov prvi pomoćnik Đorđe Adžić je postao skaut Orlanda, a drugi asistent Nenad Ćirković je dobio angažlžman u drugom klubu. U takvoj konstalaciji stvari ja sam odradio pripremni period sa ekipom dok se ne pronađu novi pomoćnici“, objasnio je Milojević i dodao:

„Međutim, u tom trenutku u meni se javila velika ljubav prema trenerskom poslu. Ipak, od svega toga ne bi bilo ništa bez Miška Ražnatovića, koji je bio najzaslužniji za sve to. Upravo je on i pre mene video i prepoznao da ja mogu da budem trener. Od prvog našeg razgovora na tu temu imao sam veliku njegovu podršku i poverenje i on je sigurno najzaslužniji što sam ja postao trener“

Osim osvajanja prvog trofeja u istoriji kluba, Kupa Radivoja Koraća 2016. godine, za osam godina Milojevićevog rada iz Mege je draftovano čak 11 igrača a šestorica su direktno iz Meginog dresa zaigrala u NBA ligi – Nikola Jokić, Ivica Zubac, Timoti Luvavu-Kabaro, Vlatko Čančar, Goga Bitadze, Marko Simonović, dok je Adam Mokoka iz Mege otišao u Čikago na dvostrani ugovor.

Prošla sezona ostaće upamćena po tome što su dva Srbina ponela titule najkorisnijih igrača u dva najelitnija košarkaška takmičenja na svetu. Nikola Jokić bio je MVP NBA lige, a Vasilije Micić MVP Evrolige.

Ono što ih povezuje je činjenica da su obojica igrala za Megu i da ih je trenirao upravo Dejan Milojević.

„Neverovatno je da MVP priznanja u dva najkvalitetnija takmičenja na svetu dobiju dvojica nekadašnjih igrača Mege. To je na neki način i veliki uspeh za sve nas iz Mege, jer je to najbolji dokaz da smo radili pravi posao. Očekujem i da će Vasa Micić uskoro da dođe u NBA i siguran sam da će i on imati šta da pokaže u Americi“.

I pored velikih obaveza Milojević pomno prati dešavanja u ABA ligi i utakmice Mege.

„Volim da gledam ABA ligu. Pratim sve utakmice koje mogu, a Megu naravno i dalje gledam sa posebnom emocijom. Moram da naglasim da Mega i dalje radi fantastičan posao. I ove sezone ima plejadu talentovanih igrača, dobro se igra, a pobeđene su i dve velike ekipe kao što su Cedevita Olimpija i Budućnost. Zadovoljstvo je gledati Megine utakmice“, poručio je Milojević.

(Tanjug)

