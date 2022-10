Milojević: Maksimalan fokus protiv Kolubare

BEOGRAD – Uoči gostovanja Kolubari u 17. kolu Superlige, trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević kaže da im je jako bitna utakmica u Lazarevcu, da će biti minimalnih rotacija i da gledaju na pobedu uvek u vidu tri boda.

„Želeli bismo da bude puno golova jer je to draž fudbala. Ne želimo da licitiramo jer onda bi se smatralo da ne poštujemo protivnika. Respektujemo Kolubaru, probaćemo da budemo efikasni i tome težimo na svakoj utakmici“, izjavio je Milojević.

On je dodao da očekuje maksimalan fokus, uprkos tome što meč dolazi posle važne pobede protiv Trabzona i uoči gostovanja Monaku.

„Uvek je rizik da ne dođe do pada motivacije nakon velikog emotivnog pražnjenja i zadovoljstva. Dobar rezultat brzo podiže ekipu, imali smo vremena da treniramo i odmorimo se. Smatram da će svi koji budu igrali izaći maksimalno motivisano, jer znaju obaveze i odgovornost“, poručio je Milojević.

Utakmica između Kolubare i Crvene zvezde igra se sutra od 17 sati.

(Tanjug)

