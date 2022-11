Milojević: Moglo i efikasnije, ali ovako se osvajaju titule

SURDULICA – Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević izjavio je da je zadovoljan pobedom protiv Radnika u Surdulici u 19. kolu Superlige Srbije.

„Crveno-beli“ su slavili sa 2:1 i to golom Aleksandra Katarija u 93. minutu.

„Na ovakvim utakmicama se osvajaju titule. To su mečevi gde se desi da u totalnoj kontroli ne iskoristite šanse i mogu da vas kazne. To je moglo da se desi, ali naš odnos je bio dobar od početka. Nismo uspeli da rešimo pitanje pobednika na vreme, napadali smo, želeli, nismo odustajali i verovali smo da možemo do trijumfa. Čestitam momcima što su se adaptirali na uslove i atmosferu. Nemam razloga da ne budem zadovoljan pobedom i ishodom. Smatram da nije moglo lepršavije od ovog, zbog uslova, ali je moglo efikasnije, pogotovo u prvom poluvremenu. Dobro je da se polusezona završi pobedom na neugodnom gostovanju u Surdulici. Idemo na odmor, a potom ćemo da se pripremamo za sve ono što nas čeka na proleće. Nadam se da ćemo biti bolji, agresivniji, kompaktniji i efikasniji“, rekao je Milojević, preneo je zvanični sajt klub.

Crvena zvezda je prvi deo sezone završila na prvom mestu na tabeli sa 53 boda.

„Čestitam igračima na svemu što su uradili. Možda deluje lako, ali nije, i samo oni znaju koliko su morali da žrtvuju neke stvari da nama budu na raspolaganju. Da nam je neko ponudio dvocifrenu bodovnu prednost na polusezoni, prihvatili bismo oberučke, ali mi zvezdaši uvek hoćemo bolje, jače, efikasnije i lepršavije, to je naša obaveza i zbog toga je Zvezda ono što jeste. Ne zadovoljavamo se malim stvarima, nego uvek gledamo napred. Imamo još dve prijateljske utakmice, potom pauzu, pripreme i četvrtog februara početak prolećnog dela sezone“, dodao je trener Crvene zvezde.

Fudbaleri Crvene zvezde su burno proslavili pobednički gol Kataija u 93. minutu.

„Osećala se tenzija, jer smo mogli da prospemo ono što smo zaradili. Kada je došlo do gola, nekoliko minuta pred kraj, sve emocije su izašle. Bilo je provokacija i sa tribina, malo smo i mi podlegli tome, možda treba biti mirniji, ali nekad je teško kontrolisati emocije“, podvukao je Milojević.

Crvena zvezda će u 20. kolu na svom terenu dočekati ekipu Vojvodine. Taj meč je na programu 4. februara naredne godine.

(Tanjug)

