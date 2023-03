Milojević: Ne bežimo od uloge favorita, niko ne može da ima veću motivaciju

BEOGRAD – Želimo da nastavimo trend rezultata i igara, poštujemo rivala, znamo u kakvoj su situaciji, ali ih nikad ne treba potceniti, izjavio je trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević uoči 169. večitog derbija.

Zvezda sutra od 19 sati dočekuje crno-bele u utakmici 24 kola Superlige sa „ogromnih“ 13 bodova prednosti na tabeli.

„Oni imaju ponos i to će pokazati sutra. Mi imamo našu publiku i teren, verujemo u to što radimo i ne mogu da prihvatim da imaju veću motivaciju od nas. Mislim da se ne rešava ništa, imamo obavezu prema navijačima i prema sebi da pobeđujemo iz meča u meč“, rekao je Milojević na konferenciji za medije.

Zvezdin trener je rekao da ne beži od uloge favorita, ali da misli kako se ta priča previše potencira.

Kada je u pitanju činjenica da Partizan ima novog trenera Igora Duljaja, Milojević ističe da to može da bude mala „šok terapija“, ali da on ne može za kratko vreme mnogo da promeni.

„Ima prednost što je bio u sistemu Partizana, zna igrače, sarađivao je sa njima. Mene raduje što je atmosfera dobra, očekujemo pun stadion, a naš cilj se zna, da budemo prvi 26. maja. Idemo da pobedimo svaku utakmicu, poslednjih par godina smo malo „razmazili“ javnost jer mnogo pobeđujemo, ali to je dobra navika i nadam se da ćemo je zadržati“, zaključio je Milojević.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.