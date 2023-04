Milojević: Neće nam biti lako, ali idemo na pobedu protiv Spartaka u Subotici

BEOGRAD – Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević izjavio je danas da njegovom timu neće biti lako protiv Spartaka, ali je dodao da „crveno-beli“ žele da ostvare pobedu u Subotici u 29. kolu Superlige Srbije.

Utakmica bi trebalo da bude odigrana sutra od 18.45 sati na Gradskom stadionu u Subotici.

„Zdravstveno stanje u ekipi je solidno, imamo nekih manjih problema, ali ne nešto zbog čega bi trebali da budemo zabrinuti, jer imamo veliku grupu igrača koji su orni da igraju, tako da mislim da možemo da sastavimo konkurentnu i jaku ekipu“, rekao je Milojević, preneo je zvanični sajt kluba.

Trener Crvene zvezde se osvrnuo i na meč prethodnog kola sa ekipom Mladosti iz Novog Sada (4:2).

„Ne bih rekao da kritikujem ekipu, uvek branim svoje igrače i uvek sam iza njih. Mogu da zamerim nekad samo kada odnos nije na sto posto, sve ostale greške, ako se prati sam ja pokrivao i preuzimao rizik na sebe, tako će biti i sada. Mislim da je odnos protiv Mladosti bio odličan. Nije lako dva puta se vratiti, možda je to bilo atipično za utakmicu na Marakani, da dva puta gubimo, ali to je fudbal i razlog zbog kog ljudi dolaze, da vide puno golova. Na prethodnoj utakmici su videli šest i četiri naša, mogli su uz malo sreće da uživaju i u više golova. Osim perioda od 20. do 40. minuta, zadovoljan sam prethodnim duelom, kao i reakcijom igrača na negativan rezultat, što je jako bitno“, istakao je Milojević.

On je pohvalio učinak Aleksandra Kataija, kome nedostaje samo jedan pogodak kako bi upisao 100. gol na zvaničnim utakmicama za „crveno-bele“.

„Gledajući njegovu statistiku u poslednjih nekoliko godina, od kada se vratio u Crvenu zvezdu to je zaista impresivno. Nema puno igrača koji to mogu, s tim što isto odgovorno tvrdim da njemu prija da igra u Crvenoj zvezdi i drugim igračima koji igraju sa njim prija da on bude tu, takođe su spremni da odrade neki posao za njega, tako da mislim da je jako bitan, ali u svakom slučaju bez svojih saigrača ne bi imao brojke koje danas ima“, naveo je Milojević.

Trener Crvene zvezde je rekao da ekipa Spartaka u svom timu ima odlične pojedince.

„Imaju i novog trenera koji je poznat po stabilnim rezultatima svuda gde je radio i mislim da je njima glavni cilj da se zadrže u eliti. Neće nam biti lako u Subotici, kao što nikada nije bilo, ali mislim da ako pružimo našu kvalitetnu predstavu možemo da očekujemo dobar rezultat“, dodao je Milojević.

On je naglasio da je stručni štab Crvene zvezde ispratio utakmice Spartaka, koje su Subotičani odigrali protiv ekipa iz vrha tabele Superlige Srbije.

„Svako se motiviše više protiv najboljih protivnika u ligi, kao što su pomenuti timovi. Nemamo od toga puno koristi, sem da vidimo na koji način su postizali golove. Došao je i drugi trener, mogli smo da vidimo i druge principe koje sad imaju, u to sam se uverio na utakmici protiv Radničkog iz Kragujevca. Mislim da će biti totalno drugačiji meč, treba samo da gledamo nas i budemo pravi, ukoliko se bude sve tako odvijalo dobićemo utakmicu“, rekao je trener Crvene zvezde.

Fudbaler Crvene zvezde Petar Stanić se nalazi na pozajmici u ekipi iz Subotice.

„Može da nam predstavlja problem, reč je o tehnički nadarenom igraču, ima dobru završnicu i šut, to je nešto na šta moramo da obratimo pažnju. Moramo da vodimo računa o svakom igraču i celoj ekipi Spartaka, kao što se za svaku utakmicu pripremamo, to ćemo učiniti i ovog puta“, naglasio je Milojević.

On je na kraju istakao da velika bodovna razlika na tabeli između Zvezde i Spartaka može da mu stvori dodatni posao.

„Nije lako, ali bolje je da imamo veliku prednost i da se borimo sa tim stvarima nego da imamo veliki minus, pa da se borimo kako da stignemo protivnika. Mislim da igrači Crvene zvezde, moraju da imaju odgovornost i obavezu da u svaki meč uđu sa sto posto, to je jedino što od njih tražim, kao i da motivacija mora da bude individualno unutrašnja, a i naravno timska, tačnije ciljeve koje smo postavili moramo da ostvarimo do samog kraja sezone“, zaključio je Milojević.

(Tanjug)

