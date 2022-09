Milojević: Očekivao sam „vatromet“, ali bitan je prolaz

ŠABAC – Nadao sam se da će biti „vatromet“ golova za rođendan, ali bitan je prolaz. Dosta dobrih stvari, malo smo kombinovali, poštedeli reprezentativce i sve u svemu bilo je dobro, rekao je trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević posle pobede protiv Mačve u Šapcu (2:0) i plasmana u osminu finala Kupa Srbije.

Mladi trener danas je proslavio jubilarni 40. rođendan.

„Krivo mi je što rezultat nije bio drugačiji, da mlađi igrači poput Lekovića, Stankovića i Motike dobiju veći prostor, ali bila nam je važna pobeda i onda smo ukazali priliku iskusnim igračima, takmičarima kao što su Srnić i Krstičić, kako bi „zatvorili“ utakmicu i uspeli smo u tome, jer smo do kraja postigli i drugi gol. Ima prostora za napredak, za bolju i efektniju igru. Tereni jesu loši, ali to nije opravdanje, igraćemo i na lošijim sigurno“, izjavio je Milojević.

Zvezdin trener ističe da želi što više fudbalera u takmičarskom ritmu.

„Znači nam to što možemo da razigravamo veliki broj igrača sa aspekta toga da ne moramo da se oslanjamo na 11. Sada je to već grupa od 16, 17 fudbalera i žao mi je što mlađi igrači nisu dobili šansu kako bi podigli samopouzdanje i skupili minute, ali kroz treninge i utakmice ćemo morati da dođemo do tog nivoa“, poručio je Milojević.

(Tanjug)

