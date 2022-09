Milojević: Očekujem bolju igru nego protiv Monaka

Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević rekao je danas da očekuje da će njegova ekipa u predstojećem meču protiv Trabzona u Ligi Evropa pružiti bolju igru nego protiv Monaka i istakao da će brzina biti glavni adut crveno-belih.

„Očekujem bolju predstavu nego protiv Monaka, kako bismo digli nivo igre i rezultata. Poštujemo Trabzon, kvalitetni su i imaju dobre pojedince. Verujemo u ono što mi radimo i u ovu grupu igrača i verujem da možemo bolje“, rekao je Milojević na konferenciji za novinare u Trabzonu, prenosi klub.

„Dolazimo posle dobrog rezultata u Super ligi na teškom gostovanju, to je pozitivan zamah. Ako pružimo igru za nijansu bolje nego protiv Monaka u zadnjoj trećini, mislim da možemo do pozitivnog rezultata“, dodao je on.

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju sutra Trabzonu, u utakmici drugog kola grupne faze Lige Evrope.

Crveno-beli su u prvom kolu Grupe H na svom terenu poraženi od Monaka, dok je turski tim izgubio u gostima od Ferencvaraša.

„Trabzon se opredeljuje za posed, igraju manje direktno od Monaka. Biće to igra poseda, gde je veoma bitno da im to oduzmemo i da probamo da im ugrozimo zadnju liniju, da im idemo iza ledja i da probamo da iskoristimo naše brze igrače u napadu“, rekao je Milojević.

On je istakao da ne misli da će biti ista utakmica kao sa Monakom, ali da će biti zahtevna što tiče intenziteta, kvaliteta i odnosa prema igri.

„Medjutim, reč je o totalno dve profilno drugačije ekipe. Monako je fizički moćna ekipa, jedna od boljih u Francuskoj, dok je Trabzon više sastavljen od previše iskusnih i kvalitetnih igrača“, rekao je trener Zvezde.

Milojević je naveo da smatra da ekipe i igra idu u dobrom pravcu.

„Nisam u potpunosti zadovoljan, to je teže, ali konture su tu i idemo u dobrom pravcu. Zadovoljan sam kako igrači prihvataju zahteve i mislim da smo na dobrom putu“, rekao je on.

Trener Zvezde je naveo da je zdravstveni bilten dobar, da se svi dobro osećaju i treniraju, pa i Mirko Ivanić.

„Pitanje za nas u stručnom štabu je da li i koliko on (Ivanić) može da odgovori na ovom nivou, a ja smatram da može. Samo je pitanje perspektive, da li će to biti cela utakmica, poluvreme, 20 minuta. Moramo da kalkulišemo sa rizikom i vidimo kako se oseća“, rekao je Milojević.

„Ivanić i Katai jesu nosioci koji su odigrali najviše utakmica, tu su automatizmi po levoj strani, ali prilagodjavamo se na ono što imamo. Ne isključujem mogućnost da obojica igraju, ali i ako ne igraju, imamo kvalitet da držimo nivo“, dodao je on.

Utakmica Trabzonspor – Crvena zvezda igra se sutra od 18.45.

(Beta)

