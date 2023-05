Milojević: Od igrača očekujem da još jednom pokažu ozbiljnost i odgovornost

Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević rekao je danas da od svojih igrača očekuje da još jednom pokažu ozbiljnost i odgovornost, a da ih to dovede do drugog trofeja u sezoni.

„Očekujemo jednu ekipu Čukaričkog koja je poletna, mlada, želi da se dokaže i bori se za taj jedini trofej koji je ostao u ovoj sezoni, i očekujem da moji momci još jednom pokažu ozbiljnost i odgovornost i pred dobro popunjenom ‘Marakanom’ ili punom, osvojimo i taj drugi trofej u sezoni“, rekao je Milojević na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Crvene zvezde i Čukaričkog odigraće u četvrtak na stadionu „Rajko Mitić“ finalni meč Kupa Srbije.

Crveno-beli su do sada osvojili 26 titula u Kupu, a tim sa Banovog brda je slavio jednom.

Milojević je dodao da je Kup najmasovnije takmičenje, u kojem manji timovi vide svoju šansu.

„Kad vi spustite gard i budete na 80 odsto, može da bude problem. Pozivam na oprez i na maksimalnu odgovornost“, istakao je on.

Zvezda je ove sezone ostvarila sve tri pobede protiv Čukaričkog, a trener crveno-belih ističe da će ovo biti drugačija utakmica.

„Finale je nešto sasvim drugo, to nema veze sa tim utakmicama, sa prvenstvom. Oslabljeni su, ali Čukarički je sistemski zadnjih godina izbacivao puno mladih igrača. Puno puta ti mladi igrači u velikim utakmicama, bez opterećenja, bez neke velike odgovornosti, igraju kao da se igraju na ulici i mogu da vam ‘dođu glave’, zato naši igrači moraju od prvog minuta da shvate da to što je bilo sa Čukaričkim je prošlost, ovo je nova utakmica, svaki duel, svaki pas je bitan“, ocenio je on.

Milojević je rekao da prilika da se osvoji istorijska treća vezana „dupla kruna“ neće opteretiti igrače.

„Puno je bilo dobrih trenera i dobrih igrača i mnogi to nisu uspeli. Svakako se upisuju u istoriju Crvene zvezde, a to nije mala stvar zato što znate kolika je istorija ovog tima. Ne mislim da predstavlja neko opterećenje, ali odgovornost svakako da“, dodao je on.

Trener Zvezde osvrnuo se i na to što će Čukarički biti oslabljen neigranjem nekoliko igrača koji su na pozajmici iz njegovog kluba.

„Za nas je dobro što oni ne igraju, a sa druge strane postoji logika da ako već ne igraju kod nas igraju negde drugde“, rekao je on.

Milojević je istakao da Čukarički ima nekoliko kvalitetnih pojedinaca, poput Mohameda Badamosija, Đorđa Ivanovića, Marka Docića.

„Ključ je da mi kontrolišemo tu utakmicu“, ocenio je on, i dodao da se penali vežbaju tokom cele sezone, a ne pred ovakve utakmice.

On je prokomentarisao do sada učinjeno na klupi Zvezde, koju će od naredne sezone preuzeti izraelski trener Barak Bahar.

„Ne postoji nikakav žal, ja nisam patetičan čovek. Uradili smo dosta toga dobrog, i u pogledu napretka igre i afirmacije nekih igrača, pružanje šansi mladim igračima, konstantnost igranja, bez obzira ja znam da liga nije ‘La liga’ ili ‘Serija A’, ali da vi budete 35 kola neporaženi, naravno sa Dekijevih (Stanković) šest utakmica, to je stvarno impozantna brojka, nije prvi put za Zvezdu bilo je i pre dve godine, ali to pokazuje da smo bili stabilni“, rekao je Milojević, koji je istakao da nije bilo sreće da se prođe grupna faza Lige Evropa.

„To je fudbal, nekad se ne poklope vreme rada i vreme rezultata… Očekujem samo u četvrtak da momci daju 100 odsto, utakmica je 90 minuta sve je moguće u fudbalu. Ne želim da slavim unapred, poštujem Čukarički, kao i svaku ekipu u ovoj ligi i nadam se da ćemo svojim angažmanom i svojom igrom da dođemo do pobede“, dodao je on.

Milojević je rekao da termin utakmice (21.00) nije zavisio od njega, kao i da navijačima vodilja treba da bude ljubav prema klubu.

„Ja sam kao klinac dolazio 350 kilometara iz Knjaževca i opet bih to isto uradio, nije stalno bilo idealno, bilo je i vejavice i snega i svega. Ja kad hoću da gledam utakmicu u Oslu, ja idem u Oslo. Promenite tri aviona, pa gledate utakmicu. Naravno nemaju svi ljudi iste mogućnosti, postoji neko udruživanje, neki zajednički dolazak, neki jeftiniji transport, nije sve idealno u životu“, zaključio je Milojević.

Utakmica između Crvene zvezde i Čukaričkog igra se u četvrtak u 21.00.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.