Milojević: Odnos prema igri i navijači doneli efikasnost

BEOGRAD – Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević izjavio je da su odnos prema igri i navijači doneli efikasnosti na utakmici između Crvene zvezde i Voždovca.

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas ekipu Voždovca rezultatom 6:0 (3:0) u okviru 21. kola Superlige Srbije.

„Pre svega drugačiji odnos, od prvog do poslednjeg minuta, a ne periodično i onda se kvalitet ne dovodi u pitanje. Imamo grupu dobrih igrača, ali bih upravo odnos od početka do kraja meča izdvojio i poneo iz ove utakmice. Svesni smo da je protivnik rano ostao sa igračem manje, ali nije bilo opuštanja s naše strane i videlo se od starta da smo spremni i orni da igramo. Navijači se nikad ne dovode u pitanje, zato sam i rekao posle utakmice protiv Vojvodine da osećam da smo im ostali dužni, što se tiče efikasnosti. Nadam se da će nastaviti da nas bodre ovako do kraja, a na nama je da radimo još jače i pobeđujemo“, zaključio je Milojević.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.