Milojević: Šest i po godina bez pobede u Humskoj dodatni motiv za Zvezdu

Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević rekao je danas da je „večiti“ derbi protiv Partizana poslastica srpskog fudbala, da njegovi igrači moraju da ostanu mirni i kontrolišu situaciju, a da će im dodatni motiv biti podatak da šest i po godina nisu pobedili u Humskoj.

„Nema potrebe najavljivati važnost i veličinu ovog susreta, ‘večiti’ derbi je poslastica srpskog fudbala. Očekujem utakmicu punu žara, borbe. Poznajem filozofiju igre kolege Petrića, mislim da Partizan ima kvalitet za njegovu ideju. Rezultati nisu na početku bili kao što su očekuvali, ali imaju kvalitet i naše poštovanje u pripremi utakmice. Zvezda mora da pokaže kvalitet, da želimo da kontrolišemo situaciju, da igramo za gol, budemo direktni i na kraju da imamo dobar rezultat“, rekao je Milojević na konferenciji za novinare u Beogradu.

Fudbaleri Zvezde igraju u sredu od 20 časova u Humskoj protiv Partizana, utakmicu osmog kola Super lige Srbije.

„Presudna će biti borba za drugu loptu. Očekujem utakmicu punu žara, intenziteta, da moji igrači ostanu mirni u glavi što se tiče oštrije igre i kontakt duela. Kada igrate na gostovanju ako ne prihvatite ‘fajt’ i ‘čelendž’ koji domaće ekipe postave, može da dodje do problema. Imamo momke koji to mogu da obave, bitno je da mentalno prihvatimo da mora tako. Siguran sam da imamo kvalitet da odigramo dobar fudbal“, naveo je trener Zvezde.

Zvezda nije šest i po godina pobedila Partizan u Humskoj, Milojević je rekao da to statistički ne prija, ali da može da bude dodatni motiv njegovoj ekipi.

„Imamo osnovni cilj, a to je da u maju prodjemo prvi kroz cilj. Ne treba da obraćamo pažnju na to, želeo bih da nam to bude dodatna motivacija da izajedjmo kao pobednici u Humskoj, da momci shvate da moramo tamo da igramo našu igru, sa našim odnosom i da slavimo“, naveo je on.

„Bio sam pristuan na par utakmica, nije lako igrati tamo. Oni se dobro osećaju u svojoj kući, kao i mi u našoj. Ima igrača u Partizanu na koje treba obratiti pažnju, bitno je da zatvorimo njihov kvalitet, dobri su u tranziciji, dobri su u prekidu. Znam karakter i opredeljenje Gordanovo. Više je koliko smo mi spremni da udjemo u fajt, ako udjemo kako treba mislim da imamo kvalitet, želimo da nadvladamo fudbalski. U fudbalu postoje osnovne stvari koje morate da uradite bez obzira na protivnika, to je fizički zahtev, motorika, duel igra, taktička disciplina“, dodao je.

Upitan o napadaču Ohiju da li će igrati, Milojević je rekao da je norveški fudbaler u karantinu i da još nije prešao u Brondbi.

„A da li će igrati, morate doći sutra pa da vidite. Imamo kvalitet da ih napadnemo sa dvojicom napadača kao i sa jednim. Imaju različite karakteristike Kulubali, Pešić i Ohi, postoji dobra mogućnost za varijacije da se napadne Partizan. Svako ko bude igrao uklopiće se u naše zahteve. Ne mislim da je bitno ko će igrati nego kako će igrati, ako ekipa pomogne njima, pomoći će oni ekipi“, dodao je Milojević.

On je rekao da su posle sinoćnjeg treninga svi igrači bili spremni i da očekuje da će tako ostati. Upitan za psihološki status ekipe, posle neuspeha u kvalifikacijama za Ligu šampiona, Milojević je rekao da se timski duh podigao.

„Timski duh se podigrao u drugom poluvremenu protiv Javora i time sam najzadovoljniji u toj utakmici i sa tri boda. Ekipa je psihološki rasla u drugom poluvremenu, osetio se pozitivan duh sa klupe i jedinstvo, psihološki se vraćamo posle šoka od Haife. Nisam očekivao da igrači koji su imali manju minutažu budu u boljoj takmičarskoj formi. Ekipa je radila dobro kod prethodnog stručnog štaba i ne mislim da je to problem. Uvek može bolje, ali to nije problem ni opravdanje, moje ni igrača“, rekao je.

Na pitanje da li misli da će o njegovom radu suditi na osnovu rezultata u derbiju, Milojević je rekao da svako ko plati ulaznicu ima pravo na komentar.

„Kada se pobedjuje ekipa pobedjuje, kada gubi, trener gubi. Ne mislim da ako pobedimo, a verujem da hoćemo, da će da se misli da sam ja madjioničar, zato što nisam. Ako se izgubi najveća odgovornost je na meni i spreman sam da je preuzmem. Očekujem da igrači na terenu preuzmu odgovornost, a od navijača tražim podršku za momke“, dodao je.

Zvezda je u ponedeljak dovela napadača Nanta Kalifu Kulubalija, a novinari su pitali trenera da li će fudbaler sa Malija igrati sutra.

„Derbi je, siguran sam da i svako od vas može pet minuta da igra. On je profesionalac, može na motivaciju. Poslednju utakmicu igrao je u junu ali mislim da ima specijalni kvalitet koji nam treba i da može na motivaciju to da izgura. Derbi se igra dva, tri, četiri puta godišnje, on ne bi bio srećan da ga skroz sklonim jer nije igrao do sada. Kada dovedete pojačanje morate da mu date na važnosti. Jedini i osnovni cilj je da nadjemo 11 igrača koji mogu najbolje zajedno i da odigraju sutra utakmicu“, istakao je Milojević.

Zvezda je prva na tabeli sa svih šest pobeda, dok su crno-beli osmi sa 11 bodova.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.