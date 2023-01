Milojević: Spremni smo da pokažemo pravo lice u našem prvenstvu

ANTALIJA – Zadovoljan sam urađenim, odnosom igrača, time koliko smo i kako radili, izjavio je trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević nakon završetka priprema u Turskoj.

Fudbaleri Crvene zvezde su na pripremama u Antaliji odigrali šest utakmica i upisali pet pobeda.

„Postoji kliše da „može bolje“ i zaista je moglo, ali odradili smo dosta dobrih stvari i sa aspekta fizike i taktike smo veoma napredovali. Sve to moramo da potvrdimo u prvenstvu, od utakmice sa Vojvodinom pa do kraja šampionata. Nisam zadovoljan kako smo odigrali 45 minuta protiv Ludogoreca, ali mi smo tu utakmicu spremali tako da smo radili jako, imali trening ujutru, isprobavali stvari, želeli da vidimo šta možemo, a šta ne. Mogli smo i bolje pod tim umorom, ali je i to dobra škola za nas“, izjavio je Milojević za Mocartsport.

Dodao je da su igrači fizički sigurno spremni za nastavak takmičenja.

„Spremni su fizički, oko toga nema dileme, ali što se meč forme tiče, to smo pokušali da nadoknadimo velikim brojem utakmica. Naravno da prijateljska nije kao takmičarska, ali smo spremni da pokažemo pravo lice u našem prvenstvu. Očekujte Zvezdu punu energije, željnu utakmica. U svakom meču ćemo ići na pobedu, to je naša dužnost, ali ćemo nastojati da igramo što lepše kako bi navijači bili u potpunosti zadovoljni. Idemo utakmicu po utakmicu, jer ništa još nije gotovo i niko u januaru nije postao šampion. Igra se do kraja maja, a lično mi je fokus na Vojvodini, do nje gledam“, zaključio je trener „crveno-belih“.

(Tanjug)

