Milojević: U opticaju je još 21 bod, čekaju nas dobre utakmice

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da je u plej-ofu Super lige još 21 bod u opticaju i da očekuje veoma dobre utakmice.

„Odmorićemo, ispred nas je praznik i od ponedeljka se spremamo za nastavak i plej-of. Razlika izmedju trećeg i osmog mesta je veoma mala. Još 21 bod je u opticaju, ima da se igra i biće to jako dobre utakmice. Krećemo sa pozicije broj jedan, ali je sada svejedno da li gostujete ili igrate kod kuće“, rekao je Milojević novinarima posle utakmice.

Crvena zvezda je pobedom 3:1 nad Zemunom završila regularni deo Super lige i pred početak plej-ofa ima šest bodova više od drugoplasiranog Partizana.

Prva utakmica u plej-ofu srpskog prvenstva igraće se u subotu, 14. aprila, kada će Zvezda na stadionu „Rajko Mitić“ dočekati Partizan.

Trener crveno-belih je kazao da se pribojavao utakmice sa Zemunom.

„Dobro smo počeli i rešili utakmicu u prvom poluvremenu. Iskreno, pribojavao sam se ove utakmice jer Zemun igra fantastično, to je treća najbolja ekipa u prolećnom delu prvenstva. Imali smo sreće da smo dali brzo gol i već u prvom poluvremenu rešimo utakmicu. Mogli smo da igramo bolje u drugom, ali to je naš mentalitet u kom ne radimo neke stvari kada dodje do samozadovoljenja“, kazao je Milojević.

On je naveo da je na stadionu „Rajko Mitić“ bila lepa utakmica i spektakl i zahvalio je navijačima obe ekipe.

Milojević je rekao da očekuje da se Vujadin Savić i Mičel Donald od ponedeljka pridruže ekipi i dodao da je sve u redu sa Milanom Rodićem, koji je napustio teren protiv Zemuna pre kraja utakmice.

„Dobro ide njihov oporavak, jedva čekam da što pre budu sa nama, ali videćemo kakva je situacija. Nećemo rizikovati sa igračima koji ne budu spremni jer imam poverenja u sve igrače da mogu da igraju maksimalno u bilo kom trenutku“, kazao je Milojević.

Trener Zemuna Milan Milanović čestitao je Zvezdi na pobedi.

„Brzo su završili… Prvo poluvreme smo bili mnogo opušteni i porazni u odbrani. Zadovoljan sam što smo drugo igrali kako treba, drago mi je što smo uspeli da pariramo Zvezdi. Naše je da se okrenemo sledećoj utakmici i ponovimo igru koju smo prikazali u drugom poluvremenu“, rekao je Milanović.

Zemun je u plej-aut Super lige preneo 18 bodova.

