Milojević: Zadovoljan sam, neće da nas ponese jedna pobeda

BEOGRAD – Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević izjavio je da je zadovoljan večerašnjom pobedom protiv Ferencvaroša rezultatom 4:1 u meču trećeg kola grupe H Lige Evrope.

„O rezultatu nikad ne licitiram, ali neka moja vizija je da ubrzamo igru i postignemo sto više golova. To je nešto što hoćemo. Biću realan i bio bih realan

bilo kojom pobedom pre utakmice, ali kada bude velika onda sam prezadovoljan. Nehe jedna pobeda da nas ponese, razmišljamo o Spartaku, čvrsto smo na zemlji“, rekao

je Milojević za TV Arenasport posle utakmice.

On je istakao da nema primedbi na igru svog tima.

„Zadovoljan sam odnosom i igrom i zalaganjem. Nemam primedbi“, rekao je trener Crvene zvezde.

Šampion Srbije će za nedelju dana gostovati Ferencavarošu u 4. kolu Lige Evrope.

„Ima ono fudbalsko nepisano – teško je dobiti protivnika dva puta uzastopce. Ali, dešavalo se i meni u karijeri, tako da verujem,

bez neke kočnice zato što igramo na strani, mi to možemo“, zaključio je Milojević.

(Tanjug)

