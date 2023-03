Milojević: Želim dobru igru i golove za rođendansko slavlje

BEOGRAD – Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević izjavio je danas da očekuje dobru igru i golove svoje ekipe na utakmici sa Novim Pazarom.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće sutra Novi Pazar u 26. kolu Superlige i, uz besplatan ulaz, proslaviti 78. rođendan.

„Ne očekujem da bude slično kao kad smo igrali u Novom Pazaru, jer su drugačije okolnosti, ali je svakako to rival koji nam je zadao dosta muka. Mislim da smo i na tom meču bili dominantni, ali nismo iskoristili dobre prilike u prvom poluvremenu i zna se da je Novi Pazar neugodan na domaćem terenu, te da bude veoma teško kada postignu gol. Sva sreća, pokazali smo karakter i u nadoknadi došli do pobede. Želimo da efektnije i ranije rešavamo utakmice, ali i to su slatki trijumfi“, izjavio je Milojević.

Osvrnuo se trener „crveno-belih“ na stanje na tabeli, kao i na igru protivnika.

„S jedne strane nam je teško zbog bodovne razlike na tabeli, ali s druge nije. Treba da bude jednostavnije u smislu toga da možemo da se opustimo, da ne postoji stres, već da igramo kvalitetniji fudbal i da noge budu lakše. Na nama je da u svaki meč uđemo maksimalno, do kraja sezone. Što se tiče Novog Pazara, Majdevac zavisi od dobrih lopti saigrača iz veznog reda, centaršuteva, hrani se time. Novi Pazar je agresivan, ima dobru kontru, moramo da zaustavimo to i budemo pametni. Ne mislim da će okršaj Borjan-Kljajić da bude ključan, ali će svako od njih gledati da uradi najbolje za svoj tim. Nadam se dobroj igri i da ona bude nagrađena golovima, u smislu efikasnosti. Želim da uživamo u fudbalu, da imamo motiv za svaku loptu i odbranu, tako da očekujem i nadam se dobrom rezultatu“, zaključio je Milojević.

(Tanjug)

