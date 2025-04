Milojević: Zvezda uvek ima motiv, ne razmišljam o rekordima

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da njegova ekipa uvek ima motiv da odigra dobru utakmicu iako je odbranila titulu u Super ligi.

„Uvek morate da nađete motiv, mi ga uvek imamo na pretek i to moji igrači znaju. Od odnosa prema treningu, takav odnos tražim i na utakmici. Ne razmišljam o rekordima i ne opterećujem se time. Mislim da o tome ne treba pričati, jednostavno, svaku utakmicu treba gledati ponaosob“, rekao je Milojević za klupski sajt.

Fudbaleri Crvene zvezde igraju u sredu od 19 časova u Kragujevcu protiv Radničkog, utakmicu 32. kola Super lige Srbije. Beogradska ekipa je odbranila titulu i jedina je neporažena u domaćem prvenstvu.

Milojević je rekao da će odluku o sastavu ekipe doneti posle treninga, a da će zbog kartona napadač Šerif Endiaje propustiti utakmicu.

„Ne bismo trebali da pričamo o bonusima, ovde pričamo o mladim igračima. Nije samo bonus taj igrač koji je mlad, ima neki igrač koji zavređuje pažnju, a da nije bonus. Videćemo, u ovom momentu je sigurno da Šerif Endiaje ima kartone, on neće imati pravo nastupa, a danas imamo trening pa ćemo videti na koje igrače možemo da računamo i koje ćemo igrače povesti na put“, naveo je.

Govoreći o kvalitetima Radničkog, Milojević je rekao da se radi o dobroj ekipi, koja u poslednje dve godine ima kontinuitet.

„Dobro su izbalansirana ekipa, u svakom slučaju, ko god bude igrao moramo obratiti pažnju. Kvalitetna su i dobra ekipa“, dodao je.

Upitan je o odnosu sa trenerom Radničkog Feđom Dudićem, sa kojim je imao nesuglasice.

„Mislim da je to preuveličano i već sam o tome pričao. Još jednom ću da ponovim, ali je verovatno to medijima interesantno. Rad kolege Dudića poštujem. To je pokazao, jednostavno nema nikakvog ličnog dela između nas i ovim bih završio svaku priču. Kvalitetan je i dobar trener koji je svoj rad pokazao kroz Radnički i to potvrdio rezultatima“, rekao je trener Zvezde.

Fudbaler njegove ekipe Mirko Ivanić je u poslednjoj fazi oporavka od povrede.

„Polako se integrisao, trenirao je sa ekipom, tako da ćemo videti koliko će minuta dobiti u narednom periodu“, naveo je Milojević.

‍Zvezda je prva na tabeli sa 89 bodova, a Radnički 1923 je peti sa 45 bodova.

(Beta)

