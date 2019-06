Milošević: Biće i odlazaka i dolazaka

BEOGRAD – Trener fudbalera Partizana Savo Milošević izjavio je danas, pred pocetak priprema za narednu sezonu, da će u timu biti promena.

„Biće tu još dosta promena, ali o tome ne mogu sada da pričam. Prelazni rok je kod nas tek počeo, a i to je rano u odnosu na Evropu. Nije još sve kompletirano i delom zbog toga smo promenili prvobitni plan priprema. Trebalo je danas da idemo na Zlatibor, ali smo to istumbali i prilagodili celoj situaciji. Počinjemo vrlo brzo pripreme za razliku od evropskih liga. Hteli smo da u tih šest, sedam dana imamo organizaciono najbolje uslove u našem sportskom čentru, a nadam sa ćemo da resimo neke organizacione stvari do 21. juna, pa onda da idemo na Zlatibor“, rekao je Milošević novinarima u SC Telepotik.

Na Miloševicevom spisku našlo se 37 fudbalera, koji će od 21. do 27. juna odratiti pripreme na Zlatiboru, dok će drugi deo priprema obaviti u Sloveniji od 3. do 13. jula.

„Juče smo predstavili tri pojačanja, pa su me pitali otkud ođednom tri igrača. Tako će biti i u buduće, jer ne možemo sve stvari da predvidimo. Biće dosta i odlazaka i dolazaka, i to je živa materija. Ja bih kao trener voleo da imam jasnu sliku, ali u ovim našim uslovima kada počinjemo ranije pirpeme, to je nemoguće“, rekao je Milošević, koji je dodao da će pred polazak na pripreme u Sloveniju skratiti spisak.

„Moj plan je da vodim 25, 26 igrača koji mogu da uđu u roster. Na to mogu da dođu dva, tri klinca iz naše omladinske škole, što je neophodno i što ja volim“, dodao je Milošević.

On nije hteo da govori o potencijalnim pojačanjima, a upitan je i za povratak Sejdube Sume iz Makabi Haife i Ognjena Ožegovića iz ruskog Arsenala.

„Sumi ću posvetiti pažnju kao i svim ostalim igrači. Imam plan za njega, ali ne znam da li će njemu to odgovarati. I to važi za sve. Kada sam došao ovde, bilo je 27 igrača i nije me zanimalo ko je ko, a tako je i sada sa ovih 30. Kakve ću odluke donositi, zavisi isključivo od njih“, zaključio je Milošević.

(Tanjug)