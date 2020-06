Milošević: Jedan meč u kvalifikacijama katastrofa za Partizan

BEOGRAD – Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je da je odluka UEFA o neigranju revanš mečeva u kvalifikacija za Ligu Evrope za sledeću sezonu katastrofalna po njegov tim.

UEFA je odnela odluku da će u svakoj rundi kvalifikacija ekipe igrati samo po jedan meč i da neće biti revanša.

„Otkako sam došao u klub, dešavaju se neke sve gore i gore stvari po Partizan. S obzirom na to da smo konačno uspeli da zadržimo ekipu na okupu, odluka da se igra samo jedna utakmica u kvalifikacijama i to da ce se domaćinstvo odredivati žrebom je katastrofa po nas. To nam nikako ne odgovara. Razumem da su ljudi iz UEFA tražili neko najprihvatljivije rešenje u ovoj situaciji, ali za Partizan ovo je katastrofa“, rekao je Milošević, na konferenciji za medije pred duel protiv Vojvodine u Superligi.

(Tanjug)

