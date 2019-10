Milošević: Nije realno ući u borbu za titulu u ovakvim okolnostima

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je da je njegova ekipa posle večerašnjeg poraza od Voždovca verovatno izgubila borbu za titulu i da „nije realno“ ući u tu borbu „u ovakvim okolnostima“.

„Nismo uspeli da povratimo energiju od pre neki dan, čestitke Voždovcu na pobedi. Ne mogu da zamerim na htenju, imali smo mnogo više od igre, mnogo šansi, opet nismo uspeli da iskoristimo dosta njih. Falilo je dodatne energije, verovatno smo ovim izgubili borbu za titulu, nije realno očekivati da udjemo u borbu za titulu u ovakvim okolnostima“, rekao je Milošević posle utakmice.

Partizan je danas na svom terenu pretrpeo prvi poraz u prvenstvu, pošto je izgubio od Voždovca sa 1:2, u 11. kolu Super lige. Voždovac je poveo posle sumnjivo dosudjenog penala u 28. minutu posle navodnog duela golmana crno-belih i igrača Voždovca.

„Neću komentarisati sudjenje, vi dobro znate koje su to okolnosti, nemoguće je, nemoguće je ući u borbu za titulu. Nemoguće. Ako se to nekome ne svidja, ja ne mogu da lažem druge, a i da mogu ja sebe ne mogu da lažem, nije realno, to nije realno. Trudićemo se da damo sve od sebe do kraja prvenstva, da radimo najbolje što mi znamo i umemo“, naveo je Milošević.

Upitan da li podrška koju su navijači njemu i igračima iskazali posle utakmice, Milošević je rekao: „Naravno, zato što ima ljudi koji vide sve“.

Na pitanje i ima li do Partizana nešto, a ne do sudijskih grešaka, on je odgovorio: „Sve što je do Partizana moja je krivica i moja odgovornost“.

Partizan je primio drugi gol posle greške mladog igraća Zlatana Šehovića.

„Individualne greške ne mogu da komentarišem, to su stvari koje se dešavaju kad su mladi igrači u pitanju, nećemo ih zbog toga precrtati niti kriviti. Imao šest, sedam mladih i logično je da se dešavaju takve stvari“, dodao je trener crno-belih.

Upitan da li je imao slične situacije u igračkoj karijeri, Milošević je rekao: „Ne ovako, ne u ovoj meri“.

„Gledam da se fokusiram na naš posao, ja stručni štab i igrači, neke stvari prosto nisu do nas. Gledam da se ne nerviram oko tih stvari koliko je moguće. Ne mogu da zatvorim oči ili da zabijem glavu kao noj i da se pravimo svi da je sve okej i da sve može. Naravno da energija ode dole u ovakvim situacijama koliko god znali kakva je situacija i okolnosti, ipak se trudimo da damo maksimum svaku utakmicu i da probamo da napravimo prvenstvo i igru zanimljivim ta navijače. Nekad je teško stvarno“, rekao je neraspoloženi Milošević.

On je dodao da je dobra igra najverovatnije „jedina satisfakcija koju ćemo imati ove godine“, pored Lige Evropa, gde njegova ekipa može da pokaže dosta toga.

„Ostaje da igramo ovako kako smo igrali do sad, to je jedino što možemo“, rekao je on.

Trener Voždovca Radomir Koković rekao je da je ponosan na pobedu u Humskoj.

„Ja sam ekstremno ponosan na moje momke na sve što su do sada i večeras uradili. Ovo su bitna tri boda za nas na putu ka ostvarenju našeg cilja“, naveo je on.

„Partizan je u ovom trenutku ekipa koja verovatno igra najkvalitetnije u Srbiji, to su pokazali u Evropi i domaćem šampionatu. Znali smo da je ovo nezgodan momenat za njih jer su pre tri dana imali jako teško gostovanje u Kazahstanu. Sigurno je da nisu uspeli da budu na istom energetskom nivou na kom su bili tamo, da li je to uticalo na njihovo izdanje, sigurno da jeste“, dodao je trener Voždovca.

Upitan o penalu za njegovu ekipu, ali i nedosudjenom penalu, Koković nije želeo da odgovori.

„Sudije rade svoj posao, ja radim svoj posao, ne bih komentarisao njihove odluke, nikad nisam ne bih ni sad“, rekao je on.

