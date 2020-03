Milošević pred Voždovac: Najvažniji duel u prolećnom delu

BEOGRAD – Trener fudbalera Partizana Savo Milošević izjavio je da njegov tim u 26. kolu Superlige protiv Voždovca čeka najvažniji duel u prolećom delu sezone.

„Čeka nas jedna od najbitniji utakmica u prolećom delu, gde nam treba pozitivan rezultat. Imamo za protivnika ekipu koja je veoma nezgodna po nas, to ste već videli u jesenjem delu. To je ekipa koja u poslednje vreme ne igra dobro, promenili su trenera i verovatno sa novom energijom čekaju sustrašnji meč. Probaćemo da preduzmemo sve potrebne mere da sutra odigramo najbolju utakmicu u prolećem delu, ako je ikako moguće. To nam je neophodno, ako želimo pozitivan rezultat“, rekao je Milošević na konferenciji za medije u pres sali stadiona Partizana.

Milošević je rekao da nema posebne pripreme pošto će se meč igrati na veštačkoj travi, jer je kako kaže, Partizan je već dosta utakmica u Ligi Evrope igrao na takvoj podlozi i nada se da ću to biti plus i u sutrašnjem meču.

„Što se tiče zdrvastvenog biltena, Sadik sigurno neće igrati, verovatno ni Suma. Za Natha i Lutovca ćemo da vidimo, ali to su četvorica koja verovatno neće igrati. Svi ostali bi trebalo da budu spremni“, zaključio Milošević.

Meč između fudbalera Voždovca i Partizan igra se sutra od 15.30 na stadionu Voždovca.

(Tanjug)