Milošević: Primarni cilj ostvaren

BEOGRAD -Trener fudbalera Partizana Savo Milošević, posle pobede protiv Proletera, rekao je da je ekipa ostvarila primarni cilj.

Crno-beli su na svom stadionu slavili protiv Proletera sa 3:1 u 23. kolu Superlige.

„Primarni plan ostvaren, tri boda. Veoma je bitno da smo se vratili na pobednički kolosek posle utakmice u Senti, jako bitno i pred derbi da vratimo dobro raspoloženje, tako da smo najosnovnije uradili. Takođe, bitno da se niko nije povredio, tako da je sve ovo što se danas izdešavalo baš po volji, onako kako smo priželjivali. Čestitam momcima na ozbiljnom pristupu tokom 90 minuta. Naravno, možemo mnogo bolje da igramo, ali ne bih sad trošio reči na te stvari. Primarni cilj je ostvaren i to je najbitnije“, rekao je Milošević novinarima posle meča.

Milošević je upitan i da li je po volji i Zvezdnin rezultat, koja je odigrala nerešeno sa Inđijom.

„Nisam na to mislio u ovom izlaganju. Svakako nam prija, ali, ponoviću, treba da vodimo računa o sebi i onome što mi treba da radimo… Biće dosta priče o derbiju, naravno da je moguć kiks. Kiksnuli smo mi pre par dana, danas Zvezda. To se dešava, ali derbi je prilika da vidimo ko je gde u ovom momentu. Ne bih se mnogo osvrtao na to što je Zvezda igrala u Inđiji nerešeno“, rekao je Milošević.

Trener crno-belih potvrdio je da je Zoran Tošić napustio klub i da će karijeru nastaviti u Kini u Taidž Juandi.

„Pričali smo o tome, sada je definitivno. Meni jedino ostaje da mu poželim sve najbolje u nastavku karijere. Zadužio je mnogo ovaj klub, sve nas i hvala od mene, svih nas, stručnog štaba, verujem i od svih igrača na svemu što je uradio za ovu ekipu, ovaj klub. Da ga posluži zdravlje, jedan fenomenalan momak, igrač… Doneo nam je dosta stvari u prethodnih godinu dana, nadam se da će nastaviti sa tim igrama i u Kini“, zaključio je Milošević.

(Tanjug)