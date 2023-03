Mitrović: Imamo poštovanje prema Crnoj Gori, ali mi uvek idemo na pobedu

PODGORICA – Srpski fudbalski reprezentativac Aleksandar Mitrović izjavio je danas da ima poštovanje za crnogorsku selekciju, ali je dodao da će njegov tim ići na pobedu u Podgorici u meču grupe G kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koje će biti održano naredne godine u Nemačkoj.

Srbija je pre dva dana u Beogradu pobedila Bugarsku 2:0, dok je Crna Gora u Razgradu savladala Bugarsku 1:0.

„Osećam se dobro, posle četiri godine ovde. Bila je to lepa utakmica, prava atmosfera. Nadamo se da će i sutra biti dobar rezultat, ako ponovo dam gol biće perfektno. Vežu me svakako lepa sećanja. Nadam se da će i u ponedeljak biti tako“, rekao je Mitrović na konferenciji za novinare u Podgorici.

On je istakao da je Crna Gora kvalitetan tim.

„Imaju dobar kostur, koji je dugo na okupu. Predvode ih Stevan Jovetić i Stefan Savić, ali tu je još mnogo dobrih igrača. Pobeda u Bugarskoj im je dala vetar u leđa i sigurno da će želeti novi uspeh. Imamo poštovanje, ali mi idemo uvek na pobedu. Nadam se spektaklu, dobroj utakmici i atmosferi i pobedi“, dodao je srpski fudbaler.

Srbija će na utakmici sa Crnom Gorom igrati bez Filipa Kostića.

„Kostić je odmah posle utakmice sa Litvanijom imao bolove, pokušao je da se oporavi, ali nije uspelo i bilo je najpametnije da odmori i to sanira. Dosta se desilo stvari u poslednjih 48 sati, ali to su stvari koje su van fudbala, to je iza nas, najbitnija je utakmica i fokus je na meču. Sve znamo o Crnoj Gori i oni o nama, nadam se dobroj atmosferi i neka bolji pobedi“, zaključio je Mitrović.

Utakmica između Crne Gore i Srbije biće odigrana sutra od 20.45 sati u Podgorici.

(Tanjug)

