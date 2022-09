Mitrović: Ponosan sam, najlepši dan u životu

BEOGRAD – Fudbaler Crvene zvezde Stefan Mitrović (20) izjavio je da je ponosan zbog poziva u A reprezentaciju Srbije i da mu je ovo najlepši dan u životu.

Mitrović se našao na spisku selektora Dragana Stojkovića Piksija za mečeve Lige nacija protiv Švedske u Beogradu 24. septembra i Norveške 27. septembra u Oslu.

„Presrećan sam, jer je poziv u reprezentaciju Srbije ostvarenje dečačkog sna. Ovo je za mene jedan od najlepših dana u životu, uz onaj kada sam potpisao za Crvenu zvezdu. Hvala i upravi kluba koja mi je posvetila puno vremena, razgovarajući sa mnom i savetovala me da prihvatim poziv Srbije, iako sam imao i opciju da igram za Kanadu. Izuzetno sam ponosan što sam na spisku, kao i što je tu Eraković, saigrač iz kluba, prijatelj i neko ko me je dočekao i u mladoj reprezentaciji, i u Zvezdi, a sada će to učiniti u A timu“, izjavio je Mitrović za zvanični sajt Crvene zvezde.

Mladi krilni fudbaler dodao je da se nada da će dobiti minute na terenu na mečevima protiv Švedske i Norveške.

„Nemam strah, mislim da su to uvideli i navijači Crvene zvezde, s obzirom da sam se brzo adaptirao u ekipu i verujem da će takav slučaj biti i sa reprezentacijom. Daću sve od sebe da se izborim za debi, a za mene je ovo veliki podstrek i motiv da nastavim dalje da radim i da se dokazujem“, poručio je Mitrović koji je odigrao pet utakmica i postigao dva gola za mladu reprezentaciju Srbije.

(Tanjug)

