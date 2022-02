Mladi srpski bokseri: Olimpijske igre u Parizu cilj broj jedan

BEOGRAD – Mladi srpski bokseri Semiz Aličić, Omer Ametović i Almir Memić poručili su da je plasman na Olimpijske igre u Parizu njihov glavni cilj.

Trojica talentovanih 19-godišnjaka, osvajači brojnih medalja u juniorskoj konkurenciji, pripremaju se već tri nedelje na najvišem vrhu Evrope, planini Elbrus, na 5.642 metra nadmorske visine.

„Reklo bi se dug je put do Pariza, puno prepreka, rada, rezultata, je potrebno da bi se došlo do plasmana na najveću smotru sportista sveta. Svesni smo svega, svesni smo da put koji smo izabrali ne miluje, već šamara, ali isto tako jedinstvenog smo stava da put koji smo započeli nećemo napustiti i uradićemo sve što je do nas da odemo do cilja koji smo zacrtali, izjavio je Aličić, a preneo Bokserski savez Srbije.

Ove godine slede brojni izazovi, a najvažniji su šampionati Evrope za seniore i mlade, zatim Mediranske igre, Regionalna i Superliga.

„Nema boksera na planeti koji nije gledao filmsku priču o Rokiju, o siromašnom momku koji postaje bokserska legenda. Svima nama koji imamo isti ili sličan put čuvene scene priprema Balboe na planini u ekstremnim uslovima duboko su uklesane u misli i motivišu nas da učinimo ono što je naš junak i idol prikazao na filmskom platnu. Pripreme na Elbrusu su kao najteži i najlepši san jednog sportiste. Zvuči čudno, ali počastvovani smo esktremnim uslovima prirode koje zaista treba doživeti bar jednom, očistiti svaku poru organizma, mozak i misli, resetovati se u potpunosti i punim plućima krenuti u nove životne i profesionalne pustolovine“, navodi Memić.

Jednog dana kada osvojimo sve ono što želimo i okačimo rukavice na zid, razgovor i sećanja će nam vratiti u sliku kada smo sedeli na krovu sveta, na prelepim planinskim masivima ruskog i kavkaškog Elbrusa čije moći i lepote prvih dana nismo ni bili svesni, dodao je Ametović.

„Kažu da samo planine mogu biti bolje od planina, zato mi radimo i stremimo ka tome da dosegnemo status boks planine. Planine su sjajne, moćne i večne, ako bar jedan delić toga utkamo u sebe i svoje boks stasavanje, elbruški dril će nas vinuti do zvezda, što bi bio željeni naslov za sve nas na kraju 2022. godine“, zaključio je Ametović.

(Tanjug)

