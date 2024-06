Modrić: Došli smo u Nemačku da ostvarimo dobar rezultat

Kapiten fudbalske reprezentacije Hrvatske Luka Modrić rekao je danas da je njegova ekipa došla na Evropsko prvenstvo da ostvari dobar rezultat, a za prvog protivnika na takmičenju Španiju da je jedan od favorita.

„Svi želimo da igramo protiv velikih ekipa, radujemo se utakmici. Odlučiće detalj, moramo da budemo pravi u svakom trenutku. Nikada ne dosadi igranje velikih utakmica. Mi smo došli po veliki rezultat, na Svetskom prvenstvu i u Ligi nacija smo pokazali da pripadamo vrhu. Na Evropskom prvenstvu nam nedostaje taj korak, puni smo samopouzdanja, nadam se da možemo da napravimo nešto veliko“, rekao je Modrić na konferenciji za novinare, prenela je Hina.

Fudbaleri Hrvatske igraju u subotu od 18 časova u Berlinu protiv Španije, u prvom kolu Grupe B na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.

„Naša najveća snaga je zajedništvo, mnogo nas je iz Katra (SP), došli su mladi koji su pokazali da se sa pravom može računati na njih“, dodao je Modrić.

On je rekao da mu ne smeta što strani stručnjaci ne vide Hrvatsku kao konkurenta za najviši plasman.

„Ne smeta nam to što druge guraju u favorite. Nama je najvažnije to što mi radimo, da smo fokusirani na nas, da pokažemo zajedništvo i samo tako možemo nešto da uradimo. Jedino možemo da utičemo na stvari na terenu. Grupa je teška, najteža na turniru, ali smo došli po veliki rezultat. Pokazali smo da možemo da igramo na visokom nivou, verujem da to možemo ovde da ponovimo“, naveo je on.

Govoreći o protivniku, Modrić je rekao da je Španija dobra ekipa, koja je ranije imala bazu u Barseloni i Real Madridu, a da sada ima više igrača iz ostalih klubova.

„Imaju raznovrsnost, mladost, brzinu. Sigurno su jedni od favorita. Čeka nas teška utakmica. Ali ako mi budemo pravi, možemo da ostvarimo dobar rezultat“, rekao je igrač Real Madrida.

Kako je prenela Hina, španski fudbaleri su u najavama ove utakmice naglašavali da „Modrića treba isprovocirati“.

„Ne znam kako to misle da urade, ne znam više šta da kažem o tome“, rekao je Modrić.

On će u Nemačkoj igrati na devetom velikom takmičenju, a u Nemačkoj je igrao i 2006. godine na Svetskom prvenstvu.

„Uvek sam verovao u sebe, da mi je neko tada dao da napištem šta želim u karijeri, u kom smeru želim da ide, sigurno bi me bilo strah da sve to stavim na papir. Nisam to očekivao, srećan sam i radujem se takmičenju. Sećam se kako je 2006. godine bilo fenomenalno na utakmici protiv Brazila, bila je to jedna od najboljih atmosfera. Nadam se da će tako biti i sutra, a mi ćemo na terenu biti pravi“, rekao je Modrić.

Španske novinare je zanimalo kako sa 38 godina i dalje igra na tako visokom nivou.

„Godine nisu bitne, najvažnije je šta se pokazuje na terenu. Od 2006. sam napredovao kao igrač u svim segmentima, iskusniji sam. Teško mi je da pričam o sebi, radije bih da to neko drugi radi“, naveo je Modrić.

U Grupi B su još aktuelni šampion Italija i Albanija.

(Beta)

