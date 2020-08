Mrkela: Nezadovoljan sam i ljut, ovako više neće moći

BEOGRAD, 26. avgusta (tanjug) – Sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkel izjavio je da je nezadovoljan izdanjem crveno-belih fudbalera u Tirani uprkos pobedi protiv istoimene ekipe.

Crveno-beli su sinoć prošli u treću rundu kvalifikacija za Ligu šampiona minimalnom pobedom protiv Tirane na gostovanju.

„Hoću da čestitam igračima i stručnom štabu pobedu i plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Ovo je 14. protivnik zaredom koga smo u godinama za nama pobedili i izbacili na našem putu ka zacrtanom cilju. Prešli smo neverovatan put i velikim pobedama i sjajnim rezultatima klub smo doveli sa 209. na 55. mesto na UEFA rang listi. Jeste to veliki uspeh i treba da budemo ponosni zbog toga. Ali to je prošlost. Moramo da se okrenemo onome što nas čeka sutra“, rekao je Mrkela za klupski sajt.

„Naši igrači moraju da shvate da Crvena zvezda raste iz dana u dan i da rastu i naša očekivanja i očekivanja naših navijača, medija i celokupne javnosti. Moraju da shvate da igrajući za Zvezdu imaju ogromnu odgovornost. Nije važno samo da se pobedi nego je važan i način na koji Zvezda pobeduje. Ne sme da se igra onako kako je Zvezda igrala sinoć u Tirani. Igrali smo nedopustivo slabo. To nije Zvezda koju želim. Sinoć na aerodromu sam razgovarao i sa Dekijem Stankovićem i on je svestan svega. Ali o detaljima neću, jer želim da to ostane unutar naše kuće. Napravili smo dobar tim, možda i najbolji u poslednjih šest godina i normalno da su ocekivanja velika“, rekao je Mrkela i dodao da jeste postajao pritisak oko ove utakmice, ali to je Zvezda i uvek je neki pritisak.

„Rekao sam vec ranije, a sada ću ponoviti- ko nije spreman da igra, da radi i da živi pod pritiskom, taj nije za Crvenu zvezdu. Nezadovoljan sam i ljut, neću reci da sam razočaran, jer smo pobedili. Samo zbog pobede to neću reći. Sve ostalo nije valjalo i ovako više neće moći. Predstoje nam razgovori sa igraćima. Moraju da menjaju svoj karakter i svoje navike. Moraju da budu hrabriji i odvažniji, moraju da budu svesni da nose dres Crvene zvezde. Nema u Zvezdi minulog rada i samozadovoljstva. Verujem u trenera Dejana Stankovića i njegov strucni štab, verujem u ove igrače. Imamo vremena do trećeg kola i 15. septembra da ispravimo sve uočene greške i rešimo probleme. Mora ovo mnogo bolje. Čeka nas još mnogo posla“, zaključio je Mrkela.

(Tanjug)

