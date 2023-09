Na ribolovačkom Most kupu u Ćupriji 70 varaličara iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine

U Ćupriji, na obalama Velike Morave, danas je održan 4. ribolovačko takmičenje „Most kup“, sa 70 varaličara iz cele Srbije i uz goste iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Pobedio je Vladimir Vidanović iz Niša, koji je upecao šest somova i osvoji 596 poena. Drugo mesto pripalo je Vladanu Miladinoviću, a treće Miodragu Mitroviću.

Vidanović je osvojio i nagradu za najvećeg upecanog soma. Najuspešniji mladi ribolovac je Uroš Šarov (12) iz Jagodine.

U ekipnom plasmanu prvo mesto zauzela je ekipa Vidalurs, drugo ekipa RNR a treće Lurstars.

Posebne zahvalnice uručene su gostima iz Hrvatske, Apatina, Karavukova i Doboja, a plakete najmlađim takmičarima i ženama koje su učestvovale na takmičenju.

Organizatori takmičenja bili su Turistička organizacija Ćuprije i Udruženje rekreativnih ribolovaca (URR) , „Varaličar“ iz Ćuprije.

„Mi smo kao suorganizatori veoma zadovoljni odzivom ribolovaca. Bilo nas je 70, naviše do sada. Došli su nam pobratimi iz Doboja, dvojica vrhunskih ribolovaca iz Hrvatske, došli su prijatelji iz Vojvodine, kao i ribolovci od Kladova do Prokuplja, od Zaječara do Kragujevca. Dan je bio lep za ribolov a pecali smo grabljivice, rekao je Vladimir Milojević iz URR „Varaliča“.

Na takmičenju je bilo dosta dece do 14 godina, a najmladji je bio sedmogodišnji Damjan Radojičić iz Kuršumlije koji je prvi put na varaličarskom takmičenju.

„Pecanje na Velikoj Moravi mi dobro ide iako uglavnom pecam na Dunavu. Do sada sam na Dunavu pecao smudja, grgeča, bucova“, kaže Damjan koji sa tatom Stevanom peca od svoje treće godine.

(Beta)

